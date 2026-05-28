Есть контакт!

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Татьяна и Александр — фермеры из посёлка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. Они разводят домашних животных на территории казачьего двора центра «Багмут» и показывают самых общительных представителей городским жителям.

— Мы с мужем уже 16 лет вместе. Он — глава семьи, моя главная опора и поддержка. На ферме мы работаем ежедневно — с утра и до вечера, в будни и выходные, а живём в Никольском. Животные требуют постоянного внимания, заботы и ухода.

Есть у нас с Сашей два незаменимых помощника — дочь София, ей 15 лет, и сын Игнат, ему 12. Дети с лёгкостью справляются с уходом за всеми животными, даже когда нас нет рядом, например, когда надо куда-то уехать. Даже дойку козы им доверяем! — говорит, улыбаясь, Татьяна.

На семейной ферме «Терем-Ок» скучно не бывает: животные и птицы снуют туда-сюда, развлекая заезжих гостей. Им такое соседство ничуть не мешает — даже наоборот. Все представители весьма общительные и с удовольствием принимают на своей территории гостей.

ПОЗИТИВОМ НАДО ДЕЛИТЬСЯ

Идея создать контактную ферму пришла пять лет назад. По словам хозяйки, началось всё с конюшни: она с детства мечтала разводить лошадей. А затем завели и пернатых, и кроликов, и коз, и овец — это уже была задумка мужа и детей. Теперь в семье всегда есть своё молоко, яйца, шерсть и много-много позитивной энергии, которой они охотно делятся с окружающими.

— На нашей семейной ферме мы организуем и проводим различные праздники и народные гуляния, катаем на лошадях, рассказываем о своём хозяйстве, даём мастер-классы по уходу за домашними животными.

Главным экскурсоводом выступает Соня, а управляющим домашним хозяйством — Игнат. Если родители на работе, он приезжает на ферму, делает все необходимые дела по уходу за домашними животными, а сестра в это время встречает гостей интересными рассказами о буднях фермеров.

Есть у ребят и свои увлечения, также связанные с животными. Мальчик охотно изучает повадки рептилий. Такое необычное хобби сына родители поддерживают — даже разрешили завести свой небольшой террариум, где живут змея, геккон и скорпион. Дочка тоже не отстаёт — активно занимается верховой ездой, вошла в состав казачьего клуба «Багмут», выступает на различных праздничных мероприятиях и показательных выездах.

— Мы заметили с мужем, что посетители фермы слушают детей с каким-то особым интересом — настолько живо и непосредственно звучит презентация нашего двора из их уст. Тогда мы и решили предоставить им возможность проводить экскурсии. Так дети не только помогают родителям, но и получают свой первый заработок.

Но не фермой единой живёт семья. В выходные и праздничные дни все вместе выезжают на культурные мероприятия: в музеи, на выставки, в кино.

ВСЕ ПИТОМЦЫ — НАСТОЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ

На вопрос, какие представители семейной фермы самые интересные, Татьяна отвечает с гордостью: «Все наши питомцы — настоящие звёзды!»

— Коза Дуняша — самая старшая, уже восемь лет с нами. До сих пор и молоко даёт, и козлят приносит. А ещё она большая артистка — снималась в кино, знает, как себя вести на публике, — поделилась хозяйка фермы. — Другой нашей козочке Сивке шесть лет. Она родилась уже в нашем хозяйстве. Успешно принимает участие в фотосессиях, без проблем переносит дальние поездки на машине и уже дважды плавала на теплоходе.

На ферме также живёт козёл Март, который, по словам хозяйки, знает несколько несложных трюков: за «вкусняшку» может пройти «змейку» и постоять на задних ногах.

— А ещё все жители нашей фермы — фотомодели! Любой желающий может выбрать понравившееся животное и сделать с ним общую фотосессию, а мы поможем подобрать того питомца, кто в данный момент готов к общению.

К сожалению, не обходится и без потерь. В этом году семья лишилась всеобщего любимца — индюка Инди, который очаровывал всех без исключения: сидел на руках, позволял себя гладить и вёл себя абсолютно уверенно.

— Он как попугай у нас был! — вспоминает Татьяна. — Вырастили его в ванной, в клетке на стиральной машинке. Все, кто когда-то жил с нами, на ферме, навсегда остаются в нашем сердце.

НОВЫЙ СТАТУС — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Семейная ферма «Терем-Ок» сотрудничает с библиотеками, школами, комплексными центрами социального обслуживания, общественными организациями и благотворительными фондами Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Фермеры не только принимают гостей на своей вотчине, но и выезжают сами.

— На постоянной основе нас приглашают на мероприятия те, кто о нас уже знает: это детский дом и библиотека города Никольского, Кировский центр социального обслуживания населения, музей «Крепость Орешек», школа-интернат № 5 города Пушкина и другие. С удовольствием заводим новых друзей — зовите, и мы приедем!

В конце прошлого года АНО «Семейная ферма „Терем-Ок“» принимала участие в конкурсе «Мой добрый бизнес», организованном Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. В победители выйти не удалось, но проект получил грамоту участника в номинации «Работая, помогаю».

Получив статус некоммерческой организации (НКО), семья фермеров утвердилась в своих намерениях приносить пользу людям и проводить ещё больше социальной работы с особенными детьми и взрослыми.

— Уже много лет мы открываем двери нашей фермы для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, причём совершенно бесплатно. Нас уже посетили сотни ребятишек, которым важны внимание, забота и тепло домашних животных, — мы организуем для них незабываемые прогулки на лошадях. Кроме того, во время экскурсии по ферме стараемся показывать именно тех питомцев, которые с удовольствием идут на контакт, а в ответ дети получают столь необходимое для них общение.

Статус НКО, которому больше доверяют, нежели просто фермерам, принёс «Теремку» и более широкую известность — об их деятельности узнали благотворительные фонды, с которыми стало возможным работать официально. Кроме того, благодаря новому статусу на предложения чаще стали откликаться школы-интернаты, детские дома и другие учреждения, работающие в том числе с детьми-инвалидами.

— В будущем планируем развиваться в этом направлении, возможно, попробуем снова податься на грант. А пока нас ждёт жаркая летняя пора: время делать запасы на зиму, — подытожила хозяйка фермы.

Животным Татьяна планирует посвятить и будущую профессию: сейчас она проходит обучение в магистратуре на зоотехника в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете в Пушкине (по первой профессии она медсестра). После окончания обучения заниматься разведением, кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных станет ещё проще — новые знания непременно помогут в развитии семейного бизнеса.

ПОД КРЫЛОМ РЕГИОНА

Развитие семейной фермы из Тосненского района — это не только история про любовь к животным, но и про то, как в Ленинградской области поддерживают семейный бизнес и некоммерческие инициативы через различные программы и меры государственной поддержки.

Гранты губернатора для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в 2026 году превысили 330,7 миллиона рублей — это в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Проекты, связанные с поддержкой семьи и детства, входят в число 13 приоритетных направлений.

Что касается семейного бизнеса, здесь у Ленинградской области тоже есть чем гордиться. Уже сегодня действуют гранты на развитие семейных ферм — до 30 миллионов рублей. Кроме того, в регионе ежегодно проходит конкурс «Семейное дело», а для мам-предпринимателей — программа Минэкономразвития с обучением и грантом в 150 тысяч рублей на старт или развитие бизнеса.

Татьяна и Александр начинали с одной лошади и с мечты. Сегодня их «Терем-Ок» — это почти сто голов животных, десятки благодарных семей и живое доказательство того, что семейное дело в Ленобласти имеет все шансы вырасти во что-то большое. А регион, в свою очередь, готов это большое поддерживать.

Юлия Тетарская

Фото: из архива семейной фермы «Терем-Ок»