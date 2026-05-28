Проект Ленинградской области - в финале всероссийского конкурса лучших практик СО НКО «Меняем мир вместе»
Организация «Добро для Всех» выиграла региональный этап и вышла на федеральный уровень. Свой опыт команда презентовала в Общественной палате РФ в номинации «Развитие адаптивного спорта и инклюзивной среды».
Уже много лет «Добро для Всех» занимается с детьми в бассейне: адаптивное плавание, гидрореабилитация, сенсорная интеграция и физические упражнения помогают ребятам становиться активнее, увереннее и легче взаимодействовать с окружающим миром.
Проект развивается при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.
Всероссийский конкурс лучших практик СО НКО в сфере помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства 18+, а также их семьям «Меняем мир вместе» в 2026 году собрал проекты со всей страны. Его цель — через родительское и экспертное голосование выявить эффективные практики, чтобы затем рекомендовать их для тиражирования в регионах.
