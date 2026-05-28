Лучшее лето с РСО!

Уже этим летом более двухсот человек отправятся работать вожатыми и сотрудниками сервиса в детские лагеря Ленинградской области, собирать ягоды и фрукты, а также сопровождать пассажиров поездов по всей России.

Студенческий педагогический отряд «Сознание» не только принял участие в мероприятии, но и активно помогал в его организации. Командир отряда Эльвира Стан выступила ведущей, заместитель командира Виктория Земцова и активный участник Анна Триман вошли в состав торжественной группы флагоносцев. Ирина Шевченко приняла участие в номере региона, а Арина Васильева представила свой отряд на творческом фестивале, поставив танец в народном стиле. Кроме того, Дарья Быкова вошла в ряды медиаслужбы мероприятия, в Дмитрий Ходырев стал волонтером сцены.

В этом году в ряды Ленинградского областного отделения вступили десятки студентов и школьников, а прошедший в рамках события Творческий фестиваль наглядно доказал, насколько эти ребята талантливы, энергичны и заряжены на позитив.

Завершилась линейка главной традицией движения — вручением путёвок в трудовой сезон. Теперь отряды готовы отправиться в увлекательное путешествие, навстречу новым впечатлениям и лучшему лету!