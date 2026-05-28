Награды первым среди первых

На заседании координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» при главе администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим вручила награды наставникам ребят – сотрудникам учреждений образования. Благодарность совета депутатов и администрации Гатчинского округа за участие в общественно-значимых мероприятиях, вклад в воспитание детей и молодежи и развитие местного отделения «Движения первых» получили Вардуи Карапетян, Юлия Серикова, Ирина Ларионова и Анастасия Ундуск.

- Я очень рада, что «Движение первых» в Гатчинском округе активно развивается, – сказала Людмила Нещадим, приветствуя собравшихся. – Сегодня у нас есть отделения практически в каждой школе и даже в детском саду – мы стали первыми в Ленинградской области, кто сделал этот шаг. Я признательна всем, кто сегодня ведет за собой такую важную молодежную организацию.

Активисты «Движения первых» также получили награды. Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы комитета образования Гатчинского округа Ирина Пулина вручила благодарственные письма Арине Гладиловой и Федору Антышеву. С приветственным словом выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Пименов. Благодарность спорткомитета объявлена Светлане Билан, Милане Климкиной, Ксении Толстовой, Алене Балагуровой и Владимиру Авдееву.

Главный специалист по организации работы «Движения первых» в Гатчинском округе Александр Кузьменко рассказал о проделанной работе за прошлый год. Так, за 2025 движением проведено 134 мероприятия с участием около 7 тысяч человек. Одним из наиболее масштабных событий стал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая-2025», в котором было задействовано порядка ста активистов местного отделения «Движения первых». Также значимым мероприятием стал муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в которой приняли участие 1100 ребят и наставников – 92 команды в четырех возрастных категориях, в проведении игры помогали 80 волонтеров. В муниципальном этапе «Семейной зарницы» участвовали 120 семей. Гатчинский КВН собрал семь команд, на турнире по киберспорту сражались 350 человек – 64 команды. Активисты «Движения первых» помогали в организации и проведении XXI фестиваля-конкурса вокально-хорового творчества учеников и учителей «Лейся, песня!» на 1146 человек. Кроме того, ребята активно участвуют в волонтерской деятельности.

Завершилось заседание координационного совета обсуждением планов гатчинского отделения «Движения первых» до конца 2026 года.