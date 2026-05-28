«Юные дельфинята»
В Гатчине в спорткомплексе «Волна» 23 мая состоялись соревнования по плаванию «Юные дельфинята». Ребята проплыли дистанцию 50 м комбинировано (25 м кролем на груди + 25 м кролем на спине).
Поздравляем победителей и призеров среди воспитанников детских садов: первое место – Ева Мельник и Владислав Коркин, второе место – Василина Зимарская и Макар Дичев, третье место – Агата Пасканова и Даниил Шершевенков.
Среди учеников первого класса первое место завоевали Маргарита Крылова и Артем Суворов, второе место – Алина Гулакова и Егор Цыганов, третье место – Эмма Петрачкова и Егор Иванов.
Среди учеников второго и третьего классов первое место заняли Арина Тихомирова и Леонид Занин, второе место – Александра Скударнова и Марк Комаров, третье место – Кристина Тихомирова и Максим Воронцов.
