Округ к ЕГЭ готов

Для участия в экзаменах в региональную информационную систему внесены сведения о 832 участниках ЕГЭ и 2432 участниках ОГЭ, из них 203 учащихся с ограниченными возможностями здоровья воспользовались правом проходить экзамены в особых условиях.

В Гатчинском округе будут работать 19 пунктов проведения ОГЭ и 6 пунктов проведения ЕГЭ.

Для работы в пунктах проведения экзаменов задействовано более 800 сотрудников. С 2025 года в каждом пункте обязательно присутствие представителя родительского комитета в качестве общественного наблюдателя. В его задачи входит проверка работы металлоискателей, состояния помещений и обеспечение комфортных условий для участников. Единственное условие – быть наблюдателем не в том пункте, где сдает экзамен ребенок.

Мониторить ход экзаменов будут 2000 онлайн-наблюдателей. Продолжится практика выявления нарушений на видеозаписях и анализ почерков участников экзаменов с помощью искусственного интеллекта. О нарушениях на ЕГЭ можно будет сообщить на линию доверия Рособрнадзора и через платформу обратной связи на «Госуслугах».

Как и в прошлом году, 100 % школьников Гатчинского округа допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. Основной период ЕГЭ для всех категорий участников – с 1 по 25 июня, включая резервные дни. Как и в предыдущие два года, выпускникам разрешено пересдать один из ЕГЭ в «президентские дни». В этом году эти дни – 8–9 июля.

Второй год подряд в округе растет число выпускников, выбирающих предметы естественно-научного цикла: физику, химию, биологию, а также профильную математику и информатику. В 2026 году выбор этих предметов составил 34 %.

Самым массовым из предметов по выбору остается обществознание, его сдают свыше трети – 303 человека.

Определены претенденты на получение медалей «За особые успехи в учении». Прогнозируемое количество медалистов – 124 человека (на 30 больше, чем в 2025 году).

Администрация округа установила материальное поощрение выпускникам, награжденным медалью «За особые успехи в учении» I степени – в размере 20 тысяч рублей, II степени – в размере 10 тысяч.

Основной период ОГЭ начнется 2 июня с экзамена по математике и завершится 19 июня. Выпускникам 9 класса может быть выдан аттестат об основном общем образовании с отличием, если они успешно прошли ГИА и получили итоговые отметки отлично по всем учебным предметам учебного плана.

Андрей Соколов