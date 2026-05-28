Школа молодых родителей

- Это направление очень актуально, – говорит преподаватель школы, врач-педиатр Виктория Добросердова. – Рождение ребенка, особенно первого, сопровождается высокой тревожностью родителей и большим количеством вопросов. Поэтому мы решили запустить такой проект на базе Гатчинской детской поликлиники, чтобы молодые родители могли получать актуальную информацию непосредственно от медицинских работников, а не из интернета, где она зачастую бывает противоречивой и недостоверной. А дезинформация приводит к тому, что формируется неправильное представ-ление об уходе за ребенком. Кроме того, это повышает уровень тревожности родителей, так как, получая разрозненные сведения из разных источников, родители либо начинают совершать ошибки в уходе за ребенком, либо паникуют без причины.

И еще одна важная задача нашего проекта – формирование приверженности к вакцинации и регулярным профилактическим осмотрам, а также укрепление доверия к медицинским работникам.

- На детей какого возраста рассчитана школа – на новорожденных?

- Ну, здесь мы можем затрагивать и беременных третьего триместра, то есть тех, кто в скором времени станет родителями – это касается и мам, и пап. И, соответственно, основная возрастная группа – дети первого года жизни.

- Что входит в программу обучения в Школе молодых родителей?

- В проекте несколько тематических блоков. Самый объемный, конечно, блок врача-педиатра с основными педиатрическими темами, и также будут лекции узких специалистов – невролога, ортопеда, хирурга, психолога, аллерголога, гастроэнтеролога и других. Мы берем ключевые этапы развития ребенка до года: физическое и нервно-психическое развитие, индивидуальные варианты нормы, тревожные признаки, требующие консультации врача. Отдельная тема – уход за младенцем: гигиена, купание, подгузники, профилактика пеленочного дерматита и т. д.

Обязательно расскажем о питании малыша: когда и как вводить прикорм, какой должна быть последовательность продуктов, поговорим про пищевой интерес со стороны ребенка и распространенные ошибки родителей.

- Здесь тоже много нюансов? Полагаться на рекомендации производителей детского питания нельзя?

- Мы рассмотрим, какие существуют признаки готовности малыша к прикорму, потому что не всегда это происходит так: стукнуло четыре, пять, шесть месяцев – и всё, мы начали прикорм. Нет, это более тонкий момент: есть еще критерии, по которым можно оценить готовность ребенка. Это не просто дать баночку детского питания – существует несколько вариантов действий, как родители могут начать прикармливать малыша. Это всё очень занимательно, поэтому мы тоже будем это обсуждать.

- В школе дают советы по грудному вскармливанию? Насколько это вообще важно?

- Грудному вскармливанию и связанным с ним мифам мы уделяем особое внимание, так как все эти мифы из прошлого века кочуют из семьи в семью, переходя по наследству. Сегодня мы можем отслеживать позицию различных медицинских организаций, например, Союза педиатров России, Всемирной организации здравоохранения, Американской академии педиатрии. У каждой из этих организаций есть свои рекомендации по грудному вскармливанию, и эти рекомендации разнятся. Например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка грудью до двух лет, Американская академия педиатрии – до шести месяцев. У Союза педиатров России нет четкой позиции по этому вопросу, но тем не менее мы всегда объясняем родителям, насколько важно грудное вскармливание для физического и эмоционального развития ребенка.

На наших занятиях в Школе молодых родителей мы будем рассказывать и показывать, как правильно прикладывать младенца к груди, как оценить, хватает или не хватает ему молока. До сих пор некоторые советчицы старшего поколения заявляют молодым мамам: «У тебя молоко пустое, бесполезное». Такого не бывает! Грудное молоко не может быть пустым или бесполезным, оно не может быть жирным или нежирным – состав у него всегда плюс-минус одинаковый, он очень чутко регулируется. Поэтому все эти «сказки» мы с молодыми мамами обсуждаем.

Обязательно расскажем и об искусственном вскармливании при отсутствии грудного молока, о докорме и связанных с ним ошибках, о молочных смесях, разберем профилактику дефицитных состояний.

- Бытует мнение, что младенец – это непременно бессонные ночи и бесконечный плач…

- В Школе молодых родителей мы рассказываем о физиологии сна ребенка в разные возрастные периоды, обсуждаем дневной и ночной сон, частые проблемы, связанные со сном, говорим о безопасном сне младенца.

В продолжение темы рассматриваем частые состояния и заболевания у детей до года. Это, например, колики, срыгивания, запоры, а также насморк, кашель, повышение температуры. Расскажем, когда достаточно домашнего наблюдения, а когда необходимо обратиться к врачу. Молодые родители узнают, каким должен быть базовый состав домашней аптечки, как действовать при лихорадке, травмах, ожогах, аллергических реакциях и когда уже надо вызывать скорую помощь.

- А про первые зубки расскажете?

- Да, зачастую детский плач и другие проблемы вызывает прорезывание зубов, поэтому мы обязательно затронем и эту тему: сроки и особенности прорезывания, что делать при боли, температуре, слюнотечении, как ухаживать за первыми зубами, и даже о профилактике раннего кариеса поговорим.

- Школа рассчитана на детей первого года жизни, а к году многие малыши уже начинают ходить. Вы будете освещать эту тему – самостоятельной ходьбы, ползания, ходунков?

- Обязательно. Физическому развитию и двигательным навыкам посвящена отдельная лекция. Мы начнем по порядку, с переворотов грудничка, и затронем ползание, сидение, стояние и ходьбу. Расскажем о допустимой стимуляции, о профилактике нарушений осанки и ошибках раннего «обучения». Расскажем родителям, что и в каком возрасте должно происходить и как можно скорректировать процесс.

Кстати, более подробно об этом пойдет речь в блоке профильных специалистов. Невролог и ортопед расскажут о развитии нервной и опорно-двигательной системы, о моторном развитии ребенка. В программе будет лекция о мышечном тонусе, осанке и формировании стопы. Также специалисты пояснят, при каких показаниях надо обращаться к врачу за консультацией.

- Чему будут посвящены лекции психолога в Школе?

- Психолог расскажет молодым родителям об эмоциональном развитии ребенка первого года жизни. В числе тем – формирование привязанности, плач как способ коммуникации, а также эмоциональное состояние самих родителей и профилактика родительского выгорания.

- Школа молодых родителей будет бороться с антипрививочниками?

- Школа как раз и создана, чтобы повысить уровень образованности и осознанности родителей, чтобы они могли получить качественную информацию из достоверного источника, познакомиться с доктором. Наша задача – сформировать доверие к врачу и к той же вакцинации. Потому что многие отказываются просто из-за незнания, из-за того, что им вовремя не объяснили, не рассказали. А на приеме в поликлинике все эти профилактические вопросы достаточно сложно обсудить, потому что доктор ограничен во времени.

Конечно, мы затронем и абсолютные медотводы, которые касаются некоторых вакцин, например, живых. Это не обязательно на всю жизнь – медотвод от прививки может быть на какой-то определенный период. Также есть и относительные медотводы, но так, чтоб вообще нельзя было делать ни одной прививки, бывает крайне редко.

Хотелось бы также обратить внимание на ложный постулат, будто бы из-за прививки ребенок как раз и заболевает, как любят рассказывать в соцсетях. Но после вакцинации – не значит вследствие вакцинации. Наоборот, ребенок рискует заболеть из-за того, что не сделали вовремя прививку.

Мы активно проводим вакцинацию и стараемся, чтобы все дети были привиты. Кроме того, у нас в поликлинике есть и те вакцины, которые идут сверх национального календаря. И мы тоже должны про это рассказывать родителям, чтобы они знали: помимо обязательных стандартов, возможна дополнительная вакцинация, и они могут защитить ребенка от каких-то значимых инфекций, тяжелых заболеваний.

На приеме мы даем родителям четкие рекомендации и разъяснения: вот сейчас мы с вами сделаем одну прививку, а в следующий раз вы придете – будем делать другую. Но часто родители задают дополнительные вопросы, а рассказать о прививках в полном объеме просто невозможно, и иногда приходится рекомендовать какие-то сайты. Например, Всемирная организация здравоохранения очень подробно освещает вопрос вакцинации, там даже есть отдельные ссылочки для родителей. Союз педиатров России публикует информацию для родителей. Искать самостоятельно рекомендации

в интернете мы не советуем: если доктор может что-то прицельно найти, зайти на специальный медицинский портал, то у родителей такой возможности нет, и можно нарваться на неточные, мягко говоря, сведения.

- Нужны ли регулярные профосмотры маленьким детям?

- Да, до года мы смотрим детей каждый месяц. Отслеживаем рост, вес, психомоторное развитие, навыки, чтобы понимать, как ребенок развивается. Дети в этом возрасте растут очень активно, и отслеживать изменения надо вовремя.

- Виктория Сергеевна, в какой форме проходят занятия в Школе и с какой периодичностью?

- Это гибридный формат: мы проводим очные занятия в детской поликлинике, в форме живого общения, когда можно непосредственно задать вопросы доктору, многие лекции – с отработкой практических навыков; плюс мы записываем видеолекции по определенным темам – для дистанционного просмотра.

Занятия с педиатром проходят два раза в месяц по пятницам в конференц-зале детской поликлиники, записаться можно через регистратуру по телефону: 8 (81371) 78-025 или непосредственно в кабинете № 210

с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00. Видеоуроки будут доступны на официальных страницах Гатчинской КМБ.

Хочу обратить внимание: обучение в Школе молодых родителей совершенно бесплатное.

Беседовала Екатерина Дзюба