В Лампово прошумела Никольская ярмарка

Старинное Лампово называют деревней будущего, где сохранилась своя особая атмосфера. Здесь очень легко дышится, сюда хочется возвращаться снова и снова. В деревне можно увидеть старинные, удивительно красивые старообрядческие дома, прогуляться по тихим улицам и вспомнить историю этих мест. В настоящее время в Лампово воссоздается старообрядческая община – единственная в Ленинградской области. И ярмарка для многих гостей становится еще и уникальной возможностью познакомиться с историей и культурой старообрядцев.

Никольская ярмарка радует гатчинцев и гостей нашего округа вот уже шестой год, становясь многолюднее, интереснее, ярче. Этот замечательный праздник организован старообрядческой общиной деревни Лампово совместно с АНО «Центр изучения и сохранения русской старины» при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации Гатчинского округа.

Как рассказал инициатор и главный организатор ярмарки, наставник Ламповской старообрядческой общины Денис Ермолин, в этом году Никольская ярмарка проходит в рамках областного плана празднования Года единства народов в России.

- Важно, что ярмарка вошла в программу Этнофорума, который Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-камера) проводит совместно с Санкт-Петербургским отделением Российской академии наук, – подчеркнул Денис Сергеевич.

– Также Никольская ярмарка стала одной из площадок проекта «КомиЛето», направленного на популяризацию туристических маршрутов Республики Коми. «КомиЛето» – новый единый бренд летнего сезона Республики Коми, который объединяет ключевые события, фестивали, туристические маршруты и активности под одной концепцией.

В этом году ярмарку в Лампово посетили около 500 гостей и участников не только из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и из других регионов и городов нашей страны: из Республики Коми, Москвы, Архангельска, Иркутска.

- Я просто в восторге от того, как здесь хранят традиции нашей Древней Руси, – говорит гость ярмарки, член правления землячества Коми в Москве Татьяна Вокуева. – Уверена, что и дети, которые принимают участие в этом, тоже будут продолжать это. Низкий поклон организаторам! Большая благодарность всем официальным лицам, поддерживающим этот проект. Если что-то подобное происходит в деревне, значит, она продолжает жить. Несите в своей душе радость!

Участников и гостей Никольской ярмарки сердечно приветствовали представители властей Гатчинского округа. Заместитель главы администрации округа Ольга Мясникова отметила особую значимость мероприятия:

- В Год единства народов России и Год команды созидания такие события демонстрируют наше единение и преемственность поколений, – подчеркнула она. – Мы надеемся, что добрая традиция проведения Никольской ярмарки будет жить и развиваться, радуя жителей и гостей деревни!

Ольга Мясникова выразила искреннюю благодарность основателю и вдохновителю ярмарки Денису Ермолину, вручив ему благодарственное письмо за организацию праздника и весомый вклад в сохранение истории

и традиций русской культуры.

- Никольская ярмарка уже стала хорошей традицией, визитной карточкой гатчинской земли, постепенно приобретая всероссийское значение, – отметила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. – Праздник, посвященный Николаю Чудотворцу, объединяет всех нас, согревая наши сердца и души.

- Дорогие друзья, как нам повезло, что у нас есть Лампово, – обратился к участникам Никольской ярмарки краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. – Так получилось, что год назад я стал владельцем участка в этой деревне

и начал строить здесь частный музей. Можно поехать в Суздаль, в Кижи, но можно приехать и сюда, где жив дух настоящей русской старины. Надеюсь, со временем Лампово станет настоящим музеем-заповедником под открытым небом.

Гостей Никольской ярмарки ждала по-настоящему праздничная атмосфера: звучали фольклорные мелодии, царило теплое, искреннее гостеприимство. Чтобы гости согрелись и насытились, на ярмарке трудилась целая самоварная команда. Здесь можно было выпить душистый чай, настоянный на лесных травах, поесть горячей вкусной каши из полевой кухни, отведать домашних пирогов.

В этом году на Никольскую ярмарку в Лампово приехали самые разные мастера и умельцы. Создатели народного костюма показывали великолепные наряды, которые хранят в себе культурный код русского народа, делились секретами традиционного пошива. Свои изделия представили мастера традиционных техник декоративно-прикладного искусства: росписи, резьбы, керамики, стеклодувного дела, набойки ручной работы.

И, конечно же, гостей Никольской ярмарки ждали живая музыка, выступления фольклорных коллективов, старинные игры, песни и хороводы. На этот раз в Лампово приехали такие известные творческие коллективы, как фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (художественный руководитель – Галина Лобкова), фольклорный ансамбль музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова (руководитель – Кирилл Крылов), фольклорный ансамбль «Улонька» Бегуницкой детской школы искусств (руководитель – Ксения Килимник), фольклорный ансамбль молодежного пространства «Палата ремесел» (руководитель – Владислав Михайлов).

Гости с нетерпением ожидали начала главного события Никольской ярмарки – яркой фольклорной программы «Усть-Цилемская горка». Горка – старинное обрядовое празднование, которое и в наши дни всё еще можно увидеть в староверческих селах и деревнях Русского Севера. До наших дней бережно сохранятся это завораживающее действо в старинном селе Усть-Цильма, раскинувшемся на берегах реки Печоры.

Усть-Цилемская горка в деревне Лампово – реконструкция, в которой объединились мудрость старинной песни и орнаментальный северный хоровод, заключающий в себе глубокий сакральный смысл. Гости Никольской ярмарки не только смогли увидеть это чудо своими глазами, но и принять в нем участие. В кругу северного хоровода плавно ходили парами, тройками и «змейкой», играли в «ручеек», пели частушки. Прекрасное настроение для жителей и гостей ярмарки создавали не только широкие хороводы, но и яркие фольклорные выступления, задушевные песни.

- Мы очень рады, что родная для нашей республики и всего Севера Усть-Цилемская горка проходит именно здесь, в Лампово, в рамках нашего большого проекта «КомиЛето», – отметила представитель Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе Алиса Науменко. – Такие удивительные события дарят нам радость теплых встреч, и именно в них проявляется единство наших народов. Мы рады, что благодаря усилиям команды организаторов мы сегодня можем быть частью этого праздника.

В рамках Никольской ярмарки проходили увлекательные мастер-классы, где можно было попробовать себя в роли мастера и создать что-то своими руками. Не скучали и маленькие гости ярмарки, для которых организаторы подготовили увлекательные игры на свежем воздухе. Гости постарше отправились на экскурсию по старинной деревне, побывав у родника, в музее старинного быта. Желающие смогли побывать в обычно закрытом для посторонних старообрядческом храме святого Николы, узнать его историю, задать интересующие вопросы на тему старообрядчества.

Юлия Лысанюк