Опыт Ленобласти по поддержке ветеранов СВО — на федеральный уровень

«Опыт региона получил хорошую оценку от Алексея Дюмина, секретаря Государственного совета и члена Совбеза РФ.

Главное: у нас самый дешёвый льготный заем в стране для бизнеса участников СВО — 1%. Для ИП налог 1% при выручке до 10 млн. А еще мы обучаем премудростям предпринимательства на программе «Бизнес Героев 47» и выдаем гранты на развитие своего дела - от 750 тыс. до 3 млн рублей.

Но я скажу честно: можно сделать еще больше. Как сделать открытие бизнеса еще доступнее для наших бойцов? Озвучил наши идеи.

Преференции в госзакупках

Хотя бы малые объёмы, но на старте — обязательно. Нужны целевые закупочные сессии. Пример: наш ленинградский парень, ветеран, делает отличную мебель. Помогаем ему заказами: школы, офисы, детсады — но конкурировать тяжело. Такие закупки — его шанс раскрутить бизнес и сделать его устойчивым.

Жильё — в комфорте

Компенсировать работодателю затраты на доступную среду в общежитиях и частично — самим участникам СВО.

Земля под своё дело

Но не всем подряд, а тем, кто прошёл обучение. И также необходимо помогать с размещением небольших цехов, малых производств.

Поддержка ветеранов с инвалидностью

Необходимо добавить две субсидии для работодателей: на создание рабочих мест для инвалидов и на затраты при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью.

Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать ещё больше.