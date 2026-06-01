Опыт Ленобласти по поддержке ветеранов СВО — на федеральный уровень
Александр Дрозденко выступил на заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий. Губернатор рассказал, как в Ленобласти помогают демобилизованным участникам СВО с бизнесом.
«Опыт региона получил хорошую оценку от Алексея Дюмина, секретаря Государственного совета и члена Совбеза РФ.
Главное: у нас самый дешёвый льготный заем в стране для бизнеса участников СВО — 1%. Для ИП налог 1% при выручке до 10 млн. А еще мы обучаем премудростям предпринимательства на программе «Бизнес Героев 47» и выдаем гранты на развитие своего дела - от 750 тыс. до 3 млн рублей.
Но я скажу честно: можно сделать еще больше. Как сделать открытие бизнеса еще доступнее для наших бойцов? Озвучил наши идеи.
Преференции в госзакупках
Хотя бы малые объёмы, но на старте — обязательно. Нужны целевые закупочные сессии. Пример: наш ленинградский парень, ветеран, делает отличную мебель. Помогаем ему заказами: школы, офисы, детсады — но конкурировать тяжело. Такие закупки — его шанс раскрутить бизнес и сделать его устойчивым.
Жильё — в комфорте
Компенсировать работодателю затраты на доступную среду в общежитиях и частично — самим участникам СВО.
Земля под своё дело
Но не всем подряд, а тем, кто прошёл обучение. И также необходимо помогать с размещением небольших цехов, малых производств.
Поддержка ветеранов с инвалидностью
Необходимо добавить две субсидии для работодателей: на создание рабочих мест для инвалидов и на затраты при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью.
Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать ещё больше.