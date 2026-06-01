Санкт-Петербург сохранил третье место по числу подростков-инвесторов в стране

Основным инструментом, который предпочитают юные инвесторы, остаются акции, тем не менее в этом году у них заметно вырос интерес к облигациям. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказали в СберИнвестициях по итогам исследования, проведённого ко Дню защиты детей.

В приоритете — акции

Лидером по популярности остаются акции. В первом квартале этого года на них пришлось 49% вложений подростков, а во втором квартале — уже 55%. При этом у взрослых интерес к акциям намного ниже — в обоих кварталах на них пришлось всего 7%.

Основной интерес у подростков стабильно — к акциям Сбера. Юные инвесторы активно присоединяются к Клубу акционеров Сбера, который даёт преимущества уже от одной акции банка в портфеле. Также в лидерах по покупкам с начала года акции «Т-Технологии», X5 и Яндекс.

На втором месте у подростков — облигации. На них в первом и втором кварталах пришлось 31% покупок. Интерес к облигациям у подростков существенно вырос с прошлого года, когда на них приходилось в среднем около 20% вложений. Тем не менее интерес взрослых инвесторов к облигациям по-прежнему намного выше — 38% и 37% за два квартала соответственно.

На третьем месте — фонды. В них юные инвесторы вложили 19 и 13% за первый и второй квартал. У взрослых доля фондов в объеме покупок намного выше — 43% и 34% соответственно.

Портрет юного инвестора

По данным СберИнвестиций, растёт число девушек-инвесторов. Если в прошлом году их было 17%, то в 2026 году доля выросла до 21%.

В число регионов-лидеров входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Красноярский край, Свердловская область, Иркутская область, Республика Башкортостан, Алтайский край и Кемеровская область. При этом из федеральных округов абсолютным лидером по числу подростков стал Южный ФО.

Заметно, что чем старше подростки, тем активнее они приходят на фондовый рынок. Так, открыли счет в 17 лет — 42%, в 16 лет — 31%, в 15 лет — 19%, а в 14 лет — 8%.

По данным от сервиса PFM (Personal Finance Management) Сбера, структура трат подростков-инвесторов близка к взрослым пользователям. Основные статьи расходов – супермаркеты, кафе и рестораны и маркетплейсы.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Мы видим, что ребята не просто активно выходят на фондовый рынок, но и начинают более активно диверсифицировать свой портфель. Так, если год назад они в основном покупали акции, сейчас они стремятся сочетать в портфелях разные инструменты, интересные при текущей ситуации на рынке. Важно, что накопления и инвестиции перестают быть спонтанными и превращаются в регулярную практику финансового поведения. По данным сервиса PFM, подростки копят на конкретные цели – крупные покупки, автомобиль, недвижимость. У части подростков уже подключены автоматические инструменты накоплений, что формирует привычку к «тихому» росту капитала, когда деньги работают на инвестора незаметно».

СберИнвестиции предоставили подросткам с 14 лет доступ для открытия счета и совершения сделок в октябре 2024 года. Несовершеннолетним пользователям недоступны высокорискованные активы (например, деривативы и некоторые облигации), а также открытие маржинальных позиций и операции на срочном рынке. На брокерском счёте установлен лимит по сумме — пополнить его можно только на ₽25 тыс. в год.