150 млн рублей — на поддержку НКО и ТОС: в Ленобласти стартовал третий грантовый конкурс губернатора

Максимальная сумма поддержки одного проекта — 4 млн рублей. Срок реализации инициатив — до двух лет.

Претендовать на финансирование могут проекты по 13 направлениям, среди которых:

социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья и формирование здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

развитие культуры, образования, науки и местных инициатив;

охрана окружающей среды и защита животных;

профилактика зависимостей и социально опасного поведения;

развитие молодёжи и добровольчества;

развитие туристического потенциала Ленинградской области;

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти;

укрепление межнационального согласия и поддержка народов России;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

благоустройство территорий и повышение финансовой грамотности;

поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Подробнее о конкурсе, направлениях и условиях участия — на сайте.

9 июня 2026 года специалисты Комитета проведут вебинар, на котором разберут все этапы подготовки заявки, требования к проекту и типичные ошибки.

Консультации по участию в конкурсе можно получить по электронной почте sonko@lenreg.ru, по телефону 8 (812) 539-42-74, а также очно — в Комитете общественных коммуникаций Ленобласти и в ресурсных центрах.