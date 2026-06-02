150 млн рублей — на поддержку НКО и ТОС: в Ленобласти стартовал третий грантовый конкурс губернатора
Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области объявил о старте третьего конкурсного отбора на предоставление грантов губернатора Ленинградской области для социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений. На поддержку значимых инициатив из областного бюджета выделено 150 млн рублей.
Максимальная сумма поддержки одного проекта — 4 млн рублей. Срок реализации инициатив — до двух лет.
Претендовать на финансирование могут проекты по 13 направлениям, среди которых:
- социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья и формирование здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- развитие культуры, образования, науки и местных инициатив;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- профилактика зависимостей и социально опасного поведения;
- развитие молодёжи и добровольчества;
- развитие туристического потенциала Ленинградской области;
- патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти;
- укрепление межнационального согласия и поддержка народов России;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- благоустройство территорий и повышение финансовой грамотности;
- поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
Подробнее о конкурсе, направлениях и условиях участия — на сайте.
9 июня 2026 года специалисты Комитета проведут вебинар, на котором разберут все этапы подготовки заявки, требования к проекту и типичные ошибки.
Консультации по участию в конкурсе можно получить по электронной почте sonko@lenreg.ru, по телефону 8 (812) 539-42-74, а также очно — в Комитете общественных коммуникаций Ленобласти и в ресурсных центрах.
