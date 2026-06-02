В Ленобласти прошел Всероссийский агродиктант

«Агродиктант помогает не только повысить общую грамотность в сфере АПК, но и привлечь молодёжь к аграрным профессиям, показать, как развито и технологично наше сельское хозяйство. Неважно, живёте ли вы в городе или в деревне, есть ли у вас опыт в сельском хозяйстве. В прошлом году диктант написали более 400 тысяч человек, чем активнее мы участвуем, тем заметнее становится интерес к жизни на селе и её преимуществам!», - прокомментировал депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Центральной площадкой Агродиктанта стал Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, где все зарегистрированные желающие смогли ответить на 30 вопросов о почвах и мелиорации, растениях и животных, органическом земледелии и продовольственной безопасности.

С приветственным словом к участникам обратился ректор СПбГАУ, доктор ветеринарных наук, профессор Виталий Морозов: «Сегодня АПК России — это территория инноваций, требующая глубоких знаний цифровых процессов и биотехнологий. Агродиктант помогает молодежи увидеть в сельском хозяйстве престижную, наукоемкую и перспективную отрасль для самореализации».

Уникальной открытой площадкой региона стало фермерское хозяйство «Жили-Растили» в Гатчинском округе недалеко от деревни Коргузи. Всего в регионе было зарегистрировано порядка 200 площадок для участия в Агродиктанте.

Все участники получат электронные сертификаты, а победители – дипломы (до трёх степеней и звание «Абсолютный победитель» за 30 из 30 баллов).