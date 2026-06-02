Они учились в Баку, а встретились - в Гатчине

Каспийское ВВМУ, располагающееся в столице Азербайджана - Баку, было основано в 1939 году. Теперь оно называется Азербайджанское высшее военно-морское училище. В канун Дня химика, 30 мая, в Гатчину приехало два десятка его выпускников – ветераны флота со всех концов России, а также из Белоруссии.

По случаю юбилея - ровно 50 лет со дня выпуска - бывшие курсанты вновь собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями и передать молодому поколению моряков свою любовь к флотской службе и профессии военного штурмана.

Место встречи было выбрано не случайно. Город воинской славы Гатчина – сухопутный город, но с морской душой и очень гостеприимный. В 1950-е годы в Гатчинском дворце располагались военно-морские училища: Высшее военно-морское гидрографическое училище, а затем - Высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище. Судьбы офицеров флота не редко переплетаются. Поэтому общение сопровождалось живым обсуждением событий давно минувших дней, обменом опытом и рассказами о своей жизни после завершения службы на флоте.

Многие из числа выпускников Каспийского ВВМУ служили на атомных подводных лодках и кораблях всех флотов страны, в учебных и научных учреждениях. Были ликвидаторами радиационных и химических аварий, в том числе на Чернобыльской АЭС. Многие награждены орденами и медалями, заслужили высоких званий.

Мероприятие открыл парад-построение ветеранов ВМФ, окончивших химический факультет вуза 50 лет назад, представителей Гатчинского морского собрания и воспитанников морских кадетских классов Гатчинской школы №11.

В торжественной части выступил председатель Гатчинского морского собрания, доктор технических наук, профессор Анатолий Афанасьевич Бараненко и капитан I ранга, заместитель председателя Гатчинского морского собрания Александр Алексеевич Аникин.

Гатчинский дворец-музей сделал для ветеранов флота прекрасный подарок – организовал обзорную экскурсию.

Татьяна Можаева

Фото – Петр Несслер