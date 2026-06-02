В Нижнем Новгороде чествовали «Профессионалов»

Финал чемпионата «Профессионалы» проходит на распределенных площадках. Имена первых 36 победителей и призеров в основном зачете объявлены в Нижнем Новгороде. Кроме того, были названы победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах.

Среди победителей –студент 3-го курса Гатчинского государственного университета Павел Негруца. Он занял первое место в командном зачёте по компетенции «Кибериммунная автономность». Компетенция Павла — «Кибериммунная автономность» подразумевает создание безопасных цифровых систем, которые способны работать и противостоять злоумышленникам без постоянного участия человека.

Обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей финала чемпионата «Профессионалы» поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Движение «Профессионалы», которое мы развиваем в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тыс. компаний и предприятий поддерживают участников движения «Профессионалы». Они уже предложили более 50 тыс. стажировок и вакансий конкурсантам. Поздравляю победителей и призеров финала по компетенциям креативных индустрий и ИТ и благодарю их наставников за вклад в развитие ребят!» – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде в мае состоялся финал по компетенциям блока «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге в ноябре – декабре состоится финал по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт.

«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку «отлично» за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное – финал чемпионата «Профессионалы» – это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», – рассказал Сергей Кравцов.

Площадкой для ключевых событий финала стал Федеральный технопарк профессионального образования. Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников отметил, что технопарк – это площадка трансфера инновационных технологий в систему среднего профессионального образования (СПО).

Участники дружественных стран высоко оценили уровень и сложность заданий финала чемпионата «Профессионалы», а также их прикладной характер для индустрии. Традиционно наибольшее количество зарубежных участников представляли Китайскую Народную Республику, а также республики Казахстан и Беларусь.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование профессионального мастерства в системе СПО, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики. Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

