Отслеживайте результаты ЕГЭ-2026 на Госуслугах!
Выпускники уже сдали ЕГЭ по истории, химии и литературе. Впереди — русский язык, математика, обществознание и другие предметы. Узнать баллы проще всего на Госуслугах: результаты появляются в личном кабинете на следующий день после завершения централизованной проверки.
Данные ЕГЭ, загруженные на портале, не нужно будет подтверждать дополнительно, если вы будете подавать заявление в вуз на Госуслугах.
Когда ждать результаты
— История, литература, химия — не позднее 14 июня
— Русский язык — не позднее 19 июня
— Базовая и профильная математика — не позднее 21 июня
— Обществознание, физика — не позднее 24 июня
— Биология, география, иностранные языки (письменно) — не позднее 28 июня
— Информатика — не позднее 29 июня
— Иностранные языки (устно) – не позднее 1 июля
Как посмотреть результаты
Достаточно войти в раздел «Документы» — «Образование» личного кабинета Госуслуг. Дополнительные сведения не понадобятся.
