Стадион «Спартак» открыл двери для болельщиков ЮФЛ

С приветственным словом к футболистам обратились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и президент Объединения федераций футбола Северо-Запада Николай Голубев.

Символическим ударом отметился ветеран футбола, воспитанник ярославского «Шинника», экс-футболист молодежной сборной СССР, Сборной РСФСР, «Сатурна», костромского «Спартака» и «Гатчины» Олег Новожилов. В часть Дня защиты детей перед стартовым свитком первый пас отдала дочка тренера спортивной школы «Ленинградец» Николая Степанова — Мирослава.

Спортивная школа «Ленинградец» 30 мая в Гатчине представила свои сильнейшие составы в категориях U-15, U-16 и U-17. Ребята продемонстрировали невероятную силу духа и мастерство! Вот результаты матчей:

- Команда U-15 разгромила соперника (спортивную школу № 7 г. Петрозаводска) со счетом 8:0!

- Команда U-16 показала блестящую игру, обыграв противника (спортивную школу № 7 г. Петрозаводска) со счетом 12:0!

- Команда U-17 подарила зрителям настоящую напряженную игру. На протяжении обоих таймов счет был 1:2, но на 90-й минуте ребята сравняли счет, а на последних минутах забили противникам – Академии футбола им. Ю.П. Сёмина г. Орла – победный гол. Итоговый счет – 3:2.

Спортсмены показали потрясающую игру, а болельщики создали неповторимую атмосферу праздника!

Фото Виктории Медведевой