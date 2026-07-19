Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 июля

«На пенсии жизнь только начинается!» — так могут сказать многие люди зрелого возраста, которые не хотят ограничивать себя четырьмя стенами своего дома или несколькими сотками на дачном участке. Статус «пенсионер» для них не приговор, а начало другой, новой и интересной жизни. Открыть эту новую жизнь и себя в ней помогают объединения пожилых людей. В Гатчинском округе это, в первую очередь, Университет третьего возраста, филиалы которого открыты во многих уголках нашей земли.