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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.07.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ

п. Новый Свет

д. Коргузи                           

 

20.07.2026 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ

д. М. Колпаны       

 

20.07.2026 с 09:30 до 18:00       

Веревское ТУ

д. Малое Верево (частично)     

 

20.07.2026 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ

д. Авколево

д. Дылицы

п. Елизаветино (частично)          