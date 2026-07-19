Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.07.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ
п. Новый Свет
д. Коргузи
20.07.2026 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ
д. М. Колпаны
20.07.2026 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ
д. Малое Верево (частично)
20.07.2026 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ
д. Авколево
д. Дылицы
п. Елизаветино (частично)
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