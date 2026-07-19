«Зримое слово» Владимира Маяковского

Великий поэт рождается из противоречий своего времени. Мечтой 16-летнего мальчика из грузинского села Багдади была революция и культура нового типа. Всё в прагматичном и обезличивающем мире, по его мнению, нуждалось в обновлении. И он начал действовать: надев жёлтую кофту футуриста, начал «сбрасывать с парохода современности» запылившуюся литературную классику, искать новые формы стихосложения и прославлять революцию всеми доступными ему средствами – и не только через слово. Так, вместе с другими художниками из Российского телеграфного агентства (РОСТА) он создавал агитационные плакаты для «Окон сатиры РОСТА» в годы Гражданской войны.

В книге Виктора Перцова «Маяковский-патриот» (1941), доступной на портале Президентской библиотеки, показан Маяковский-художник, не только выполнявший политические заказы для «Окон сатиры РОСТА» («Окон РОСТА»), но и создавший совместно с художником Александром Родченко множество рекламных плакатов и вывесок, в том числе для продвижения проектов периода НЭПа. Эти плакаты нередко называют первой советской социальной рекламой. Сначала плакат «Окон РОСТА» рисовали от руки, потом делали копии при помощи трафарета. Изображение обязательно дополнялось стихами. Маяковский отвечал за краткие запоминающиеся лозунги и стихи, например, выходившие под слоганом «Нигде кроме, как в Моссельпроме» – для любых товаров, которые производил трест, будь то папиросы, хлеб, масло, квас или макароны.

«Окна РОСТА» раскололи художественный мир на «чистовиков» – представителей традиционного искусства и «производственников» – тех, кто, забросив свои холсты и палитры, взялись за плакаты, вывески, рекламу, начали развешивать свои произведения не в мастерских, а на улице. Они следовали «Приказу № 2 армии искусств», написанному Маяковским: «Довольно грошевых истин! / Из сердца старое вытри, / Улицы наши – кисти, / Площади наши – палитры».

Маяковский «был рабочим и воином в поэзии, при помощи поэзии, – пишет Перцов. – А брался он за многое и, действительно, не гнушался никакой чёрной работой: писал тексты к санитарным плакатам о пользе кипячёной воды, зарифмовывал лозунги для „недели профдвижения“ и для хлебозаготовительной кампании…» Художник Николай Денисовский, который помогал Маяковскому, вспоминает о том, как умел поэт мобилизовать себя и других: «В 12 часов ночи мне позвонил Маяковский. „Завтра в 9 утра надо сделать 12 плакатов Наркомздраву. Приезжайте работать“. Я растерялся. Что за срок? Успею ли? – „Ничего, поможем. <…> Первое дело, в этом деле нужен горячий чай“, – и пошёл подогревать самовар. В восемь часов плакаты были готовы…»

За годы Гражданской войны поэт сделал около трёх тысяч плакатов и тысячи подписей к ним. «Отдыхов не было, – рассказывал впоследствии Маяковский. – Работали в огромной, нетопленой мастерской РОСТа. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчётом, что на полене особо не заспишься».

Незадолго до гибели, выступая 20 марта 1930 года в Доме комсомола Красной Пресни, поэт скажет следующее: «Я вспоминаю окна РОСТА – это огромные полотнища, чуть не в четверть стены; и такие окна мне пришлось сделать не однажды – всего около 5000 плакатов… Многие из этих работ, рассчитанные на день, прошли впоследствии Третьяковскую галерею, выставки Берлина и Парижа, стали через десять лет вещами настоящего так называемого искусства».

В предисловии к изданию пьесы Маяковского «Клоп» режиссёр Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Валентин Плучек отмечает: «Обращаясь к „товарищам потомкам“, Владимир Маяковский был убеждён, что его стих „трудом громаду лет прорвёт и явится весомо, грубо, зримо“. Зримое слово для поэта – это вовсе не только его печатное начертание. Маяковский-художник, создавший тысячи рисунков-плакатов политических „Окон РОСТА“, выполнивший совместно с художником А. Родченко множество рекламных плакатов и вывесок, хорошо понимал, что такое слово. Поэтические метафоры могут быть выражены не только в звуке, но и в зрительном образе».

На портале Президентской библиотеки представлена коллекция «В. В. Маяковский (1893–1930)», в которую вошли цифровые копии документов и материалов о жизни и деятельности одного из крупнейших поэтов-новаторов, чье творчество во многом определило пути развития поэзии XX века. Агитационно-сатирические плакаты, результат сотрудничества поэта и художника Маяковского с Российским телеграфным агентством, представлены в издании 1932 года «Грозный смех. Окна РОСТА».