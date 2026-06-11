В «Маяке» прошли учения

Регулярные тренировки по эвакуации являются неотъемлемой частью обеспечения пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей. Они позволяют не только отработать практические навыки спасения, но и сформировать у всех участников осознанное отношение к пожарной безопасности.

По сигналу о срабатывании автоматической пожарной сигнализации педагоги и вожатые незамедлительно приступили к организованному выводу детей из зданий лагеря. Каждый отряд под руководством своего воспитателя направился к заранее определенному месту сбора на свежем воздухе.

После завершения эвакуации Виктор Чугаев провел с ребятами познавательную беседу, рассказав об основных причинах возникновения пожаров, о том, как правильно действовать в случае обнаружения возгорания и о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту и на природе.

Виктор Чугаев отметил, что эвакуация прошла организованно, без паники, а персонал и дети показали знание алгоритмов действий при пожаре. Подобные практические занятия помогают воспитанникам лагеря не только узнать теорию, но и на собственном опыте понять, как важно действовать быстро и слаженно в экстренной ситуации.

ОНДиПР Гатчинского округа