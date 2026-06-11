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Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» подвел промежуточные итоги работы

Состоялось заседание Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы за три года и обсудили новые направления деятельности.

Рубрики:  Общество

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил эффективность сформированной комплексной системы социального сопровождения ветеранов и семей участников СВО. По его словам, помощь стала более комплексной и адресной. 

За три года более 6500 ветеранов с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации, включая 550 автомобилей с ручным управлением. Более 22 тысяч ветеранов обратились за содействием в трудоустройстве, около половины из них уже трудоустроены. Свыше 17 тысяч ветеранов систематически занимаются спортом, 70 из них вошли в национальные сборные. 

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по организации проектной деятельности фонда. Она, в том числе будет направлена на участие в разработке и реализации государственных программ. 

«Расширение полномочий фонда – это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжелые испытания, защищая интересы страны», — подчеркнула председатель Государственного фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Анна Цивилева. 

Фонд «Защитники Отечества» создан по указу Президента России Владимира Путина в 2023 году. Главная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей. В Ленинградской области отделения фонда работают в Гатчине, Всеволожске и Выборге, а приемные социальных координаторов открыты в каждом районе.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»