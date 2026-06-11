Бережливые технологии пришли в транспортную отрасль Ленобласти

За полгода участия в проекте компания вместе с региональной командой поставила задачу добиться снижения операционных затрат при безусловном сохранении качества обслуживания пассажиров.

Первые итоги трёх месяцев работы в проекте:

✅Сокращение временных затрат на подготовку техники к выпуску на линию.

✅Оптимизация процесса мойки автобусов позволила скорректировать численность персонала на каждом участке.

✅Внедрение системы «супермаркет запчастей»: необходимые детали и расходные материалы теперь находятся в прямом доступе слесаря, исключены потери времени на поиск и ожидание комплектующих.

В дальнейшем опыт внедрения бережливых технологий будет масштабирован в других филиалах компании в российских регионах.

ООО «Вест-Сервис» — член Национальной транспортной ассоциации.На сегодняшний день компания объединяет 9 филиалов (6 — в Санкт-Петербурге, 3 — в Ленинградской области), ежедневно выпуская на линию тысячи автобусов. Услугами перевозчика пользуются более 2 миллионов пассажиров по всей стране.

В Ленобласти уже 138 предприятий вовлечено в федпроект «Производительность труда», входящий в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».