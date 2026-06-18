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Двое суток за неповиновение полиции

Гатчинский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении, квалифицировав действия гражданина Ц. по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ: неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Рубрики:  Криминал

Инцидент произошел в апреле в Рождествено, у частного дома на Большом проспекте. В ходе исполнения обязанностей по охране общественного порядка сотрудник полиции потребовал от гражданина Ц. предъявить документ на право управления транспортным средством, а также проследовать в салон патрульного автомобиля.

Гражданин Ц. отказался выполнять законные требования полицейского: он не предъявил документы, оказал физическое сопротивление, хватал полицейского за форменное обмундирование и предпринимал попытки покинуть место происшествия, игнорируя требования прекратить противоправные действия. В связи с этим на основании закона «О полиции» к нарушителю была правомерно применена физическая сила и специальные средства – наручники.

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде гражданин Ц. свою вину признал. Суд, оценив все обстоятельства, включая характер и общественную опасность правонарушения, личность правонарушителя, признал его виновным. Подсудимый получил двое суток административного ареста.