Двое суток за неповиновение полиции

Инцидент произошел в апреле в Рождествено, у частного дома на Большом проспекте. В ходе исполнения обязанностей по охране общественного порядка сотрудник полиции потребовал от гражданина Ц. предъявить документ на право управления транспортным средством, а также проследовать в салон патрульного автомобиля.

Гражданин Ц. отказался выполнять законные требования полицейского: он не предъявил документы, оказал физическое сопротивление, хватал полицейского за форменное обмундирование и предпринимал попытки покинуть место происшествия, игнорируя требования прекратить противоправные действия. В связи с этим на основании закона «О полиции» к нарушителю была правомерно применена физическая сила и специальные средства – наручники.

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде гражданин Ц. свою вину признал. Суд, оценив все обстоятельства, включая характер и общественную опасность правонарушения, личность правонарушителя, признал его виновным. Подсудимый получил двое суток административного ареста.