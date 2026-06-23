Новая мера поддержки защитников Ленинградского неба

«Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп. Единовременная выплата будет выплачиваться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения на службу в качестве резервистов в составе МОГов от Ленинградской области.

Служба в мобильной огневой группе — работа для настоящих мужчин. Условия достойные:

1. Зарплата от 200.000 рублей в месяц;

2. Служба только на территории Ленинградской области;

3. Единовременная выплата при заключении контракта 250.000 рублей;

4. За каждый сбитый БПЛА противника — премия 100.000 рублей;

5. Страхование жизни и здоровья на сумму в 2 миллиона рублей.

Оформляем на службу в ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания)», — отметил глава региона.

Требования к кандидатам по здоровью: быть годным к военной службе (категория А) или годным к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б). Кроме того, за кандидатом сохраняется рабочее место и средняя заработная плата на период привлечения к специальным военным сборам.

Подробности и запись — по телефонам: 8 (812) 612-72-84, 8 (812) 613-38-26