Гатчинские легкоатлеты пробились в финал

По итогам командного зачета сборная Ленинградской области заняла 3-е место, уступив Калининградской области и Санкт-Петербургу, которые теперь прошли в финал напрямую. Дополнительно в финал попадают 45 спортсменов по рейтингу, составленному на основе таблицы очков World Athletics.

Лидеры региона – Максим Соколов, Анжелика Вересова и Андрей Федотов – вошли в этот список по показанным результатам на соревнованиях СЗФО и примут участие в Спартакиаде учащихся, которая пройдет с 1 по 3 июля

в Краснодаре. Все трое представляют Гатчинский округ.

Анжелика Вересова – воспитанница Коммунарской спортивной школы, обладательница рекорда Ленинградской области

в беге 100 м с барьерами.

Максим Соколов и Андрей Федотов представляют Гатчинскую спортивную школу № 1. Недавно Максим установил новый рекорд Ленинградской области в толкании ядра. Андрей Федотов показывает отличные результаты

в прыжках с шестом, является победителем Первенства СЗФО среди юношей до 18 лет.

Пожелаем им удачи!