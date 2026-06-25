Матерям-героиням Ленобласти будут давать бесплатную землю

Законопроект, инициированный областной прокуратурой, приводит данный областной закон в соответствие с Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 435-Ф3 «О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», который вступил в силу с 1 января этого года.

Согласно ему, женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», имеют право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае и порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с земельным законодательством.

Во втором чтении были приняты 2 поправки, инициированные депутатом-единороссом Александром Русских. Одной из них устанавливается условие для получения бесплатного земельного участка матерям-героиням - их постоянное проживание в Ленобласти. Парламентарии подчеркнули, что льгота должна предоставляться конкретно жителям Ленобласти. Также было уточнено условие о размере такого земельного участка – он должен быть не менее площади, определенной вышеназванным федеральным законом № 435-Ф3.

С учетом принятых поправок законопроект поддержали и в третьем чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области