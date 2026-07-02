Ксения Черноперова – на золотой высоте
В Казани на Первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет прошел финал у девушек в прыжках в высоту. От Ленинградской области выступала победительница зимнего первенства – Ксения Черноперова, воспитанница Гатчинской спортивной школы № 1.
В секторе разгорелась напряженная борьба: после высоты 179 см осталось четыре спортсменки. Ксения из‑за лишних неудачных попыток на высоте 175 см и 179 см шла на третьем месте – и буквально одной попыткой изменила весь ход соревнований! Ей единственной покорился мастерский рубеж – 183 см. Так Ксения завоевала золотую медаль!
Спортсменка тренируется под руководством Олега Баканова, Татьяны Константиновой и Вячеслава Семенова. Поздравляем спортсменку и тренерский штаб с успешным выступлением!
Фото из архива
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