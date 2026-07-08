На опережение стихии: профилактика и борьба с лесными пожарами
В 9 из 10 случаев причина лесного пожара – человек. Бросить спичку или оставить на траве под солнцем стеклянную бутылку – значит стать причиной лесного пожара. Поэтому, отдыхая на свежем воздухе, важно соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять и не сжигать мусор или сухую траву, не разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, не бросать на землю непотушенные спички и окурки, не использовать пиротехнику.
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А если обнаружили в лесу возгорание, необходимо как можно скорее оповестить всех, кто находится поблизости, а также сообщить на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00, либо региональную диспетчерскую службу Лесного хозяйства Ленобласти: 90-89-111.
Сохранять леса и защищать их от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие». По нацпроекту регионам выделяют средства на обновление парка лесохозяйственной и противопожарной техники, развитие лесных питомников и семеноводческих центров. Благодаря этим мерам с 2021 года в России площадь высаженного леса превышает площадь выбывшего в результате пожаров и рубок.
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