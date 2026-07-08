На опережение стихии: профилактика и борьба с лесными пожарами

А если обнаружили в лесу возгорание, необходимо как можно скорее оповестить всех, кто находится поблизости, а также сообщить на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00, либо региональную диспетчерскую службу Лесного хозяйства Ленобласти: 90-89-111.

Сохранять леса и защищать их от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие». По нацпроекту регионам выделяют средства на обновление парка лесохозяйственной и противопожарной техники, развитие лесных питомников и семеноводческих центров. Благодаря этим мерам с 2021 года в России площадь высаженного леса превышает площадь выбывшего в результате пожаров и рубок.