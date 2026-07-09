Александр Дрозденко выступил на Всероссийском параде семей

Среди участников — многодетные пары и новобрачные, которые только сегодня зарегистрировали брак, а также семейные делегации из разных районов. Колонна следует от площади «Юбилейная» по Всеволожскому проспекту до Центра культуры и досуга.



«У нас есть добрая традиция — каждый год в День семьи, любви и верности чествовать лучшие семьи региона. Очень важно, чтобы наша молодёжь равнялась на многопоколенные династии. Сегодня в Ленинградской области насчитывается свыше 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 100 тысяч детей. Будущее любого региона — это дети. Им предстоит прийти на смену взрослым, управлять, развивать область. Наша главная задача — создавать достойные условия для жизни семей. И забота государства должна касаться каждой из них», — отметил глава региона.





Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области