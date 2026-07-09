С 1 сентября в школах Ленинградской области начнут работу «умные» системы

Детали инициативы обсудили на совещании с вице-губернатором по социальным вопросам Александром Кялиным, председателем комитета образования Ириной Кирилловой и управляющим головным отделением «Сбербанка» по Ленинградской области Александром Закурдаевым.

Проект предусматривает:

1) Проход по биометрии. Участие в эксперименте примут школьники, чьи родители дали согласие. Все действующие способы входа в школу сохранятся. Первый пропускной стенд установят в Ново-Девяткинской школе.

2) Ассистент преподавателя. Функция позволит учителю записывать уроки, загружать аудио в систему и получать методические рекомендации. Искусственный интеллект проанализирует ход и содержание занятия.

3) Обучение 3D-моделированию. На базе нейросети Kandinsky 3D учащиеся смогут создавать объёмные модели из фотографий или по текстовому описанию. «Сбербанк» также организует для школьников мастер-классы по работе с 3D-принтером.

- Есть необходимость финальной доработки системы прохода — с акцентом на удобство для родителей и безопасность детей. Еще остаются вопросы, требующие решения: например, идентификация близнецов при биометрическом доступе в школу. Также в планах — апробация ИИ-помощника в реальной работе педагогов и проведение мастер-классов по 3D-моделированию, — отметил Александр Кялин.

Председатель комитета образования Ирина Кириллова добавила, что системами контроля и управления доступом (СКУД) в регионе уже оснащены 142 школы.