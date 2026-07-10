Фестиваль «Орлёнок» в Сиверском

Программа была насыщенной. Как всегда, всё началось с возложения цветов в пос. Сиверский у памятника героям Великой Отечественной войны рядом с кино-культурным центром «Юбилейный». Здесь среди других героев перезахоронен Саша Никифоров – юный сиверский подпольщик, за Кубок памяти которого боролись участники пробега.

Приветствовали участников один из организаторов Олег Прокошев, заместитель главы Сиверского территориального управления Сергей Чернаков, воин-интернационалист Александр Чеботников, ветеран двух войн Игорь Жемеркин, сиверский краевед Алла Савицкая, Виктор Лавриков (отец участника первого пробега Михаила, погибшего при освобождении Курской области), учитель истории Константин Кошевой, участник пробега из Уфы Лев Скурихин.

После митинга состоялась автобусная экскурсия по поселку с посещением мемориального комплекса «Строганов мост». Участники мероприятия послушали интересный рассказ об этом месте от местного краеведа, одного из инициаторов создания мемориала Аллы Ефимовны Савицкой.

Центральное событие фестиваля – XI легкоатлетический пробег. Дистанции 1 км, 2 км, 4 км и 8 км. Уже два года дистанции

4 км и 8 км стали сложнее, но это не пугает участников. Трассу традиционно подготовил сиверский тренер-общественник Владимир Зарецкий со своими учениками.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 6 до 88 лет из Санкт-Петербурга, Гатчины, Луги, Сиверской, Вырицы, Дружной Горки, Рождествено, Прибытково, Волосово, Рабитицы, Толмачево, Синявино, Ропши, Тихвина, Уфы, Кирова и Москвы.

Победителями стали:

- на дистанции 1 км – Федор Терехин (2018 г. р., Санкт-Петербург) и Виктория Бурова (2018 г. р., Гатчина);

- на дистанции 2 км – Артемий Ларькин (2016 г. р., Санкт-Петербург) и Лилия Иванова (2012 г. р., Луга);

- на дистанции 4 км – Иван Монаков (2011 г. р., Вырица) и Мария Старова (2008 г. р., Ленинградская область);

- на дистанции 8 км – Николас Шахин (2010 г. р., Санкт-Петербург) и Нина Ларькина (1990 г. р., Ленинградская область).

Победители получили кубки: «Памяти сиверского юного подпольщика Саши Никифорова», «Памяти юного партизана Саши Бородулина», «Памяти юного партизана Коли Подрядчикова», «Памяти воина-интернационалиста Николая Яструбенко», «Памяти гатчинских спортсменов, погибших на СВО», «Памяти гатчинца, мастера спорта по бадминтону Михаила Лаврикова» (СВО), «Памяти выпускника “Сиверской школы-интерната” Никиты Цветкова» (СВО), «Памяти главного судьи пробега, народного тренера Анатолия Николаевича Ефимова». Постоянный и старейший участник, 88-летний Владимир Лукашов, получил отдельный приз.

Запоминающимся было показательное внеплановое выступление ветерана СВО, мастера спорта Сергея Жемеркина, пробежавшего 1 км в броннике с пионерским галстуком на груди и показавшего пример молодежи.

Традиционным был вкуснейший обед от сиверского патриота Валерия Бачурова. Рядом проходила выставка «Суровое эхо

войны» в двух экспозициях: «Вещи блокадного Ленинграда» из личной коллекции участника наших фестивалей прошлых лет, блокадника Валерия Исакова и «Мой Афганистан». Первую представлял ветеран советской милиции, сын жительницы блокадного Ленинграда Игорь Абрамов, вторую – воины-интернационалисты Александр Чеботников и Сергей Чекунов.

В этот день традиционно работала благотворительная ярмарка волонтерского центра «Zov Федотовой», где каждый желающий мог купить понравившуюся вещь, а все вырученные средства собирались на закупку материала и необходимых вещей для солдат.

Партнер фестиваля – музей «Дачная столица» (Ирина Самарская) – провел бесплатную экскурсию, где в этот раз пионеры-пенсионеры – участники фестиваля – оживили в памяти пионерские атрибуты, прием в пионеры, узнали о подвигах местных юных героев, имена которых присвоены кубкам фестиваля на разных дистанциях.

Самая эмоциональная часть фестиваля – конечно, концертная программа в которой участвовали представители Сяськелевского Дома культуры и школы искусств. По давно сложившейся традиции концерт закончился исполнением в Орлятском кругу гимна фестиваля – легендарной песни «Орленок» под началом квартета «Дважды два».

Организаторы фестиваля