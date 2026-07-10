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Гатчинский округ выиграл грант на создание лаборатории

Молодежь использует все возможности получить новые знания даже летом. Путешествуя по стране, члены молодежного совета при главе администрации Гатчинского округа участвуют в семинарах, форумах и мастер-классах.

Рубрики:  Молодежь

Меньше чем за две недели член молодежного совета Гатчинского округа Екатерина Ильина проехала за знаниями тысячи километров по маршруту Гатчина – Красноярск – Гатчина - Петропавловск-Камчатский – Гатчина.

 С 17 по 19 июня Екатерина приняла участие в форуме «Бирюса» в Красноярске. Тематическая смена была посвящена развитию физической культуры и спорта. Екатерина представляла интересы Гатчины и изучала современные практики в организации спортивных и оздоровительных мероприятий. В программе были панельные дискуссии, мастер‑классы, а также обмен опытом по развитию массового спорта и мотивации молодежи к активному образу жизни.

А уже с 20 июня Екатерина Ильина целую неделю участвовала в форуме «Экосистема. Заповедный край», который в этом году проходил в Петропавловске-Камчатском. Особое внимание было уделено возможностям грантовой поддержки: Екатерина познакомилась с требованиями и формами заявок, примерами успешных проектов, а также с условиями сотрудничества с федеральными и региональными партнерами. 

- Меня глубоко тронуло живое общение с природой и невероятная атмосфера форума: ощущение единства, простоты и силы среды, где учишься слышать землю, -  сказала Екатерина, подводя итоги форума «Экосистема — Заповедный край». - Наши пешие походы стали не просто физической практикой, а живой школой наблюдений - мы обсуждали экосистемы, отмечали редкие растения, учились фиксировать изменения в природе. Это подарило мне новые эмоции, ясность целей и еще большую мотивацию работать на сохранение и развитие природных территорий в нашем округе.

Образовательная программа была насыщенной и содержательной. Лекции, практики и мастер-классы дали мне ценные знания и практические навыки, которые уже сейчас готова трансформировать в реальные проекты у нас в Гатчинском округе. Полученный опыт помогает точнее формулировать экологические инициативы, образовательные маршруты для школьников и волонтерские программы, а также улучшать методики полевых исследований. Всё это инструмент для повышения качества экологического образования и вовлечения молодых людей в охрану природы.

Ярким финалом стала радостная и важная новость - Гатчинскому округу выделили грант на создание передвижной лаборатории. Этот грант – мощная поддержка, ключевой этап в реализации нашей идеи. Благодаря ему сможем обеспечить школьников современным оборудованием, организовать выездные исследования и формировать у детей навыки научного мышления прямо на территории округа. 

Татьяна Можаева