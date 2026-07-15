Ленобласть благоустраивает пространства у водоёмов

«Летние отпуска и выходные созданы для того, чтобы прогуливаться по набережным Ленобласти, дышать свежим речным воздухом, заниматься на турниках с утра пораньше и загорать. Поэтому благоустраиваем места у водоёмов: набережные, пляжи, парки. Ленинградцы любят приезжать отдыхать в Приморский парк в Сосновом Бору, Заречный парк в Луге, на «Место встречи закатов» в Кировске. Эти пространства каждый день привлекают и местных жителей, и гостей региона. Комитет по ЖКХ продолжает работу и слышит пожелания ленинградцев: в этом году 5 из 8 проектов, поданных на Всероссийский конкурс благоустройства, — пространства у воды. Верим в наши проекты!» — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В комитете по ЖКХ региона назвали детали проектов, поданных на Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды 2026 года.

«Пять проектов — это правый берег реки Коваши в Сосновом Бору, набережная реки Тосна, «Морской фасад старого Выборга» у залива, «Берега без границ» в Тельмана и набережная Вуоксы в Приозерске. Всероссийский конкурс проводится по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его итоги планируется подвести в августе», — пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Правый берег реки Коваши в Сосновом Бору покажет морскую тематику, в том числе в малых архитектурных формах, и историю рыбного промысла, обретёт новые экотропы и детские пространства. Дорожки ботанического сада зимой планируется превращать в лесной каток, а на побережье обустроят пляж с видовыми местами.

Набережная реки Тосна станет новым центром притяжения за счёт обустройства пешеходных транзитов. Здесь появится прогулочный маршрут, смотровая площадка, мини-площадь, посвященная Ямской слободе, серия пешеходных мостов с инфостендами о железной дороге, световая инсталляция, детская площадка. Интересно, что на эту территорию открывается хороший вид из поездов ОЖД, где ежегодный пассажиропоток составляет около 21 миллиона путешественников.

Проект Выборга — Морской фасад в исторической части города, рядом с Выборгским замком. Здесь запланированы зоны отдыха, смотровые площадки со стереоскопами, восстановление старинной ограды и исторического мощения с информационными вставками, световая инсталляция «Тень трамвая» на фасаде нежилого здания. Особый акцент сделали на археологию, чтобы работы проводились максимально бережно.

«Берега без границ» в городе Тельмана, на границе с Петербургом, станут важной часть межрегиональной агломерации. Пешеходный променад соединит два региона. Здесь планируется создать открытый световой театр со смотровой башней и инсталляциями, установить понтоны для сапов, организовать цветущее озеленение, обустроить пологие спуски к песку у воды.

Набережная реки Вуокса в Приозерске обретёт спортивное и игровое ядро с деревянной ладьёй, смотровую башню и площадки, дождевые сады, ярмарочную зону, станет удобным пешеходным пространством. Малые архитектурные формы планируется стилизовать по мотивам крепости Корела. По территории запланировано организовать движение ретропоезда.