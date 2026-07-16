Без бумажки и без фальши

— Олег Викторович, как родилась идея программы «Разговоры о важном с Александром Дрозденко»?

— Идея принадлежит Александру Юрьевичу. Мы обсуждали её ещё в конце прошлого года, когда он представлял «Стратегию развития Ленинградской области до 2036 года» на конференции «Единой России». Меня реально впечатлили объём и глубина этого документа.

Стратегия — это комплексный план, охватывающий демографию, экономику, транспорт, туризм и экологию. А идея губернатора, с точки зрения программы, заключалась в том, чтобы перевести каждый раздел этого серьёзного документа на доступный язык, показав людям, что за сухими строчками кроется реальное улучшение их жизни. Мы постарались воплотить его замысел так, как он хотел, и, думаю, у нас получилось.

— Как вы определяете тематику выпусков и периодичность?

— Тематика пока движется в рамках стратегии, но, уверен, со временем она расширится. Мы уже говорили о демографии, о комфортной среде. В работе — третий выпуск, он будет посвящён развитию туризма.

Что касается периодичности... Здесь есть свои особенности. График губернатора невероятно плотный, по сравнению с прошлыми годами на порядок более насыщенный. Поэтому мы стараемся записывать программу утром, пока Александр Юрьевич ещё не погружён в текущую повестку. Но, отмечу отдельно, к беседе он всегда готов.

— Расскажите о первом выпуске. Чему он был посвящён?

— Он вышел 14 апреля и был посвящён народосбережению. Это даже больше, чем демография, это фундамент всей государственной политики. Мы говорили о том, как стимулировать рождаемость, о поддержке молодых семей и старшего поколения. Александр Юрьевич привёл конкретные цифры: в частности, за 10 лет число многодетных семей в области выросло в три раза, а количество разводов сократилось на 21%. Он подчеркнул, что наша задача — не отчитываться, а оценивать каждый рубль поддержки с точки зрения эффективности, чтобы регион был комфортным для всех.

— Второй выпуск был о комфортной городской среде. Как вы работали над ним?

— Готовя передачу, мы предложили губернатору комбинированный формат. Наши бригады выезжали в Тихвин, Бугры, Выборг, снимали опросы на улицах, чтобы люди сами могли задать вопросы и высказать мнение о том, что для них значит комфортная среда. Это делает разговор живым и даёт возможность получить обратную связь от жителей. Александр Юрьевич вспоминает детали всех своих поездок. Можно переключить его с одной темы на другую, и он тут же, без паузы, выдаст главное. Это энциклопедические знания.

— Губернатор известен своей глубокой погружённостью в проблематику региона. Как это отражается на работе вашей команды?

— Это колоссальный плюс. Более 12 лет слежу за рабочими поездками Александра Юрьевича и каждый раз поражаюсь. Он никогда не пользуется бумажками. Абсолютно в любом вопросе — от здравоохранения до городской среды — губернатор свободно оперирует цифрами, фактами.

Над стратегией развития Ленинградской области Александр Юрьевич работал лично — правил, дополнял. Такое отношение к делу позволяет нам делать передачу глубже и насыщеннее.

— В эфир вышли всего две передачи цикла, а создаётся впечатление, что их было много...

— Они настолько органичны, что кажется, будто этот формат мы используем уже много лет. Да, на нашем канале интервью с Александром Дрозденко появляются регулярно, достаточно часто он был в эфире в карантинные годы, и он был первым из губернаторов, кто открыто признал, что переболел ковидом. Многие помнят это интервью.

— Насколько органично губернатор чувствует себя в кадре? И проявляет ли эмоции?

— Он очень эмоциональный человек, и это подкупает. Зритель видит не просто официальное лицо, а живого руководителя, который искренне болеет за регион. Он не играет на публику, не пытается быть медийным.

Самое яркое проявление эмоций у него — реакция на несправедливость. Даже на прямой линии это видно по его лицу. При этом он всегда корректен, но его желание высказаться видно невооружённым глазом.

— Как вы считаете, в чём сила Александра Дрозденко и вашей программы?

— Его сила — в отношении к людям. Для него одинаково важен успех девочки из дальней деревни, выигравшей районные соревнования по шахматам, и открытие новой поликлиники. Судьба одного человека для него так же значима, как и большие проекты.

В этом, на мой взгляд, главный принцип и всей его работы, и наших «Разговоров о важном». Это разговор, в котором нет формальности, есть только искреннее желание сделать область лучше.

Алексей Степанов

Фото: ЛенТВ24