Концерт-спектакль «От меня это было» пройдет в Вырице

Концерт-спектакль - духовно-музыкальное действо композитора Петра Корягина на слово духовного завещания Серафима Вырицкого «От Меня это было» с участием Андрея Мерзликина (художественное слово), камерного ансамбля «Солисты Москвы» (дирижер - маэстро Юрий Башмет), хора Санкт-Петербургской Духовной Академии (руководитель - Раиса Гундяева) - пройдет 21 июля у стен Казанского храма в поселке Вырица.

«От Меня это было» – духовное завещание, написанное преподобным Серафимом Вырицким и адресованное пытающемуся стать на христианский путь человеку. Стихотворное слово монаха, наложенное на многоголосие хоров и симфоническую музыку, из молитвы превращается в призыв к действию, приобретает силу и уверенность в собственной правоте, без тени сомнения, без возможности иного сценария духовного развития. Особую значимость этому проекту придает то, что его проведение будет проходить в год празднования 160-летия со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого.

Начало в 19.00.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым проектом в реализации большого духовно-исторического проекта «Душа русской цивилизации»

Основная идея проекта «Душа русской цивилизации» – представить духовную историю России в формате масштабных уникальных музыкально-театральных постановок, созданных под художественным руководством маэстро Юрий Башмета в последние годы. Проект откроет зрителю возможность погрузиться в исторические события России через высокое академическое искусство, глубоко осмыслить взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего, обратиться к фундаментальным вопросам бытия.