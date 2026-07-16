Детский лагерь «Профессионал»: каждый день с пользой и удовольствием

«Профессионал» – необычный детский лагерь. Здесь каждый день в течение трех недель ребята не только весело отдыхают, занимаются спортом, учатся дружить и творить, но и знакомятся с новой профессией. В этом году первыми попробовали себя в роли тракториста, журналиста, повара и агрария 98 ребят из Курской области.

Программа была построена так, чтобы дети получили и теоретические знания, и практические навыки. Мастер-классы, конкурсы и увлекательные задания сделали обучение познавательным и интересным.

Кроме того, для ребят из Курской области организаторы подготовили насыщенную культурную программу.

- В лагере прошел день Ленинградской области, день Курской области, так как ребята приехали из Курской области, а также «День кино» и «Ночь кино», танцевальный марафон, фото-квест, веселые старты, концерт с пародиями на музыкальных артистов. У нас были экскурсии в Санкт-Петербург, Петергоф, в Гатчинский дворец, в Елизаветинскую усадьбу. Конечно же, по традиции, мы организовывали дискотеки, проводили лагерный костер. Словом, делали все, чтобы эта смена стала для детей незабываемой, – рассказала начальник детского лагеря «Профессионал» Маргарита Кострова.

В лагере побывало много интересных гостей. С детьми встречались известные общественники и профессионалы. Знакомство с профессиями проходило во время мастер-классов преподавателей Гатчинского университета. Одним из самых эмоциональных стал мастер-класс по управлению трактором под чутким руководством преподавателя Сергея Алексеевича Смирнова. Опытом волонтерства поделились представители движения «Ленинградский доброволец».

Особо все отметили поваров: блюда в столовой были очень вкусными и качественными.

Завершилась первая смена прощальным концертом. Ребята дружно спели любимые песни и поблагодарили вожатых за энергию, позитив, искренность и рассудительность.

С теплыми словами к коллективу лагеря и его воспитанникам обратился исполняющий обязанности ректора Гатчинского университета Николай Емельянов.

- Я смотрю на ваши горящие глаза и понимаю: миссия выполнена. Вы приехали из Курской области за новыми знаниями и впечатлениями, а уезжаете настоящими первооткрывателями профессий. Каждому из вас я хочу пожелать смелости мечтать и решимости действовать. Помните, что любой великий путь начинается с первого шага, который вы уже сделали здесь, в «Профессионале». Мы всегда рады видеть вас студентами нашего университета, – сказала Николай Емельянов.

За лето лагерь «Профессионал» примет четыре смены. Следующий заезд - 17 июля.

Татьяна Можаева