Звонят из поликлиники? Проверьте!

- Утром мне позвонили на телефон. Женщина сказала, что она из поликлиники и обзванивает всех для прохождения диспансеризации, - рассказала Людмила. - Спрашивала, когда мне будет удобно ее пройти. В конце диалога она попросила назвать свои ФИО и дату рождения, что я и сделала – звонок оборвался. И тут я поняла, что это были мошенники. Сразу сменила на «Госуслугах» пароль, на всякий случай дважды. Далее мне пришла смс от якобы поддержки «Госуслуг» с текстом: «Гос Услуги: Вход успешно выполнен. Если это не Вы – обратитесь в поддержку», а далее были указаны два номера. Так как это смс мне пришло со стороннего номера, я поняла, что это попытки мошенников развести меня дальше. Я не стала звонить.

Примерно через полчаса снова звонок, но с нового номера. Я решила отметить на звонок, сама не знаю почему. Видимо, потому что была в стрессе и напугана. Мне ответил мужчина, который представился специалистом из отдела безопасности «Госуслуг». Он назвал время звонка мне и сообщил, что это были мошенники. Он узнал, какие данные я назвала и что произошло далее. Начал быстро говорить, что сейчас сделает какие-то документы, поскольку мошенники вошли в мой аккаунт «Госуслуг» через «горячую линию», где робот опознал мою биометрию по данным, сказанным моим голосом,. Напугал, что мошенники могли украсть электронную подпись, чтобы набрать кредитов или открыть счета в банках. Он объяснил, что на почту придут рекомендации по защите аккаунта и документы. А далее сказал, что необходимо на 10–15 минут созвониться в ZOOM, чтобы составить протокол, который он передаст полиции. Весь этот разговор я была в страхе, на меня очень давило, что я действительно могла своими ФИО и датой рождения подставиться, что на меня могут набрать кредитов. Но в момент предложения конференции я одумалась и сбросила звонок. Этот же номер звонил мне еще 5 раз, но потом перестал пытаться выйти на связь.

Через какое-то время я адекватно посмотрела на ситуацию и поняла:

ФИО и дата рождения у меня указаны как минимум в «ВК», и эти данные сами по себе не представляют для мошенников ценности. Никакой «робот» на «горячей линии» не мог идентифицировать мою биометрию по «голосу». У меня этой биометрии нигде и нет. Я правильно поступила, что сразу же сменила пароль на «Госуслугах». У меня нет электронной подписи, чтобы мошенники смогли провернуть хоть что-то с ней, а также у меня стоит самозапрет на кредиты. Никогда никакой сотрудник никакой из служб или организаций не будет предлагать конференцию в ZOOM, чтобы что-то урегулировать.

Будьте бдительны, и сразу вешайте трубку, если появились хоть какие-то сомнения. Никогда не называйте кодов из смс, никаких личных данных. Не соглашайтесь ни на какие видеоконференции. Всегда лучше действовать так:

Сбросить звонок. Проверить информацию. То есть если вам звонили из банка – позвоните туда сами и спросите, связывались ли они с вами только что. Если звонили якобы из поликлиники – позвоните в свою поликлинику и уточните, связывались ли они с вами. Посоветоваться с родственником/другом. Опишите произошедшую ситуацию кому-то, поделитесь, и вас смогут вовремя остановить от ошибки и успокоить.

Мошенники всегда говорят быстро, апеллируют терминами и названиями, постоянно задают вопросы, чтобы вы не могли отвлечься, оказались под их давление и впали в стресс. В такие моменты важно закончить звонок.