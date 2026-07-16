В МФЦ Ленобласти обслуживают по Цифровому ID в МАКСЕ

Цифровой ID в МАХ для идентификации личности заявителей предлагается в МФЦ Ленинградской области с 1 июля. За первые две недели новый сервис опробовали на практике более 50 человек. Заявители высоко оценили удобство и скорость нового формата обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта.

Заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Лина Никифорова одной из первых протестировала новый сервис на практике - она обратилась в отдел МФЦ Свердлова Всеволожского района за получением выписки из лицевого счета и для идентификации личности воспользовалась новым сервисом.

«Надеюсь, мой опыт станет хорошим примером того, что бояться новых технологий не стоит», - отметила Лина Никифорова.

Технология обслуживания с помощью нового сервиса следующая: сперва нужно сгенерировать специальный QR-код в разделе «Цифровой ID» мессенджера МАХ и предъявить его терминалу. В результате в информационной системе МФЦ появится предзаполненная карточка заявителя. Взаимодействие происходит через профиль гражданина на госуслугах, воспользоваться сервисом может только владелец. После завершения идентификации личности обслуживание продолжается по обычному сценарию.

Сегодня по новой технологии в МФЦ можно получить более 140 самых популярных услуг. Новый сервис предлагается в 15 областных центрах госуслуг, среди которых филиалы МФЦ «Ломоносовский», «Мурино», «Всеволожский», «Выборгский», «Гатчинский», «Кировский», «Сосновоборский», «Тосненский» и отделы «Кудрово», «Новоселье», «Свердлова», «Аэродром», «Бугры», «Колтуши» и «Сертолово». В ближайшее время сервис запустят еще в 10 офисах областных МФЦ.

Внедрение сервиса «Цифровой ID в МАХ» позволяет гражданам получать в МФЦ государственные и муниципальные услуги значительно быстрее. Кроме того, цифровой формат обеспечивает надежную защиту персональных данных и сводит к минимуму риски ошибок при обработке заявлений.