Предупреждение об обработке от борщевика
Предупреждение об обработке от борщевика Уважаемые жители! Информируем вас о проведении работ по химической обработке территорий от борщевика Сосновского.
Рубрики: Сельское хозяйство
Период проведения работ: 26-27 июля 2026 года
Участки обработки:
Участок с кадастровым номером 47:23:0420003:161
Участок с кадастровым номером 47:23:0441004:469
Просьба к населению:
Не находиться на указанных территориях в период проведения работ
Не допускать к обработанным участкам детей и домашних животных.
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