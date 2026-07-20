Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Предупреждение об обработке от борщевика

Предупреждение об обработке от борщевика Уважаемые жители! Информируем вас о проведении работ по химической обработке территорий от борщевика Сосновского.

Рубрики:  Сельское хозяйство

Период проведения работ: 26-27 июля 2026 года

Участки обработки:

Участок с кадастровым номером 47:23:0420003:161

Участок с кадастровым номером 47:23:0441004:469

Просьба к населению:

Не находиться на указанных территориях в период проведения работ

Не допускать к обработанным участкам детей и домашних животных.