Предупреждение об обработке от борщевика

Cемейный праздник «Юхла» прошел уже в шестой раз в усадьбе Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка Гатчинского округа. На этот раз гостями волшебного мира Муми-дола стали почти 3 тысячи взрослых и детей!