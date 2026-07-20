Ленобласть решает проблему «коттеджного рабства»

«Во время прямой линии ко мне обратились ленинградцы с проблемой, которую в народе уже окрестили «коттеджным рабством». Суть в следующем: люди покупают участки в коттеджных поселках, строят дома, а потом оказываются в заложниках у владельцев земельных массивов, на которых проложены дороги. Владелец перекрывает проезд, требует несоразмерную плату за пользование дорогой, мешает прокладке коммуникаций. Человек не может добраться до собственного дома — это нонсенс. Я не разбираю отдельные случаи — этим занимаются муниципалитеты и прокуратура. Моя задача как губернатора — убрать саму причину, чтобы такая ситуация вообще не возникала», — отметил Александр Дрозденко.

«Сегодня вместе с активистами, экспертами и представителями надзорных органов эту тему обсудили на круглом столе в Правительстве Ленинградской области. Убежден, что локальными мерами проблему не решить. Нужен федеральный закон. В чём суть нашей инициативы. Ввести для имущества общего пользования в коттеджных поселках режим общей долевой собственности. Чтобы дороги, инженерные сети и другие объекты, без которых жизнь в посёлке невозможна, автоматически принадлежали всем жителям, а не одному частнику. И чтобы доступ к ним был бесплатным и беспрепятственным. Тогда подобные конфликты просто перестанут возникать. Также необходимо законодательно закрепить механизм принудительного установления публичного сервитута и выкупа дорог по кадастровой стоимости в случае, если частный владелец отказывается идти навстречу. Проблема «коттеджного рабства» — не частный случай. Она затрагивает интересы тысяч жителей Ленинградской области. Законодательного регулирования в этой сфере до сих пор нет. Пора исправлять ситуацию. Я как высшее должностное лицо субъекта внесу законопроект и попрошу депутатов нового созыва Государственной Думы от Ленинградской области его поддержать», — сообщил губернатор Ленинградской области.