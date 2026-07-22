Из футбольных фанатов – в разведчики-диверсанты

Поздравляя героя с высокой наградой, начальник сектора ГО и ЧС, профилактики терроризма и экстремизма Гатчинского округа Вадим Семенов отметил: «Для гатчинской администрации – большая честь участвовать в церемонии вручения государственной награды, за которой стоит подвиг, отвага, самоотверженность и безусловная любовь к Родине. Поздравляю вас и благодарю за службу!».

Клирик храма святого равноапостольного князя Владимира г. Коммунара отец Вячеслав зачитал воину благодарственное письмо от настоятеля храма Алексея Дудина.

Максим Подгорный ушел на спецоперацию добровольцем в феврале 2023 года: уволился с работы (23 года он летал бортпроводником в российской авиакомпании), купил бронежилет, каску и уехал. Воевал в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», сформированной из футбольных фанатов, участвовал в освобождении Часова Яра. Был тяжело ранен, но прослужил еще полгода, несмотря на инвалидность. Демобилизовался в 2025 году.

Награда нашла героя спустя восемь месяцев: указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2025 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, доброволец Максим Викторович Подгорный награжден медалью «За отвагу».