Ленобласть готовится к новому учебному году

В этом году ЕГЭ в Ленобласти сдавали более 6000 человек. Почти по всем учебным предметам средний балл ЕГЭ в Ленобласти оказался выше, чем в прошлом году. Каждый сотый выпускник (59 человек) сдал ЕГЭ на 100 баллов, семеро получили 100 баллов сразу по нескольким предметам.

В комитете образования региона отмечают, что все экзамены прошли в штатном режиме и без технических сбоев, а также не было выявлено ни одного случая информационной утечки.

Область в соответствии с современными требованиями укрепляет материально-техническую базу образования на всех этапах. С начала года в 47-м регионе введены в эксплуатацию четыре новых детских сада: в городах Кудрово, Мурино, Тельмана и в деревне Агалатово. В Янино-1 готова новая общеобразовательная школа на 1100 мест. Все учреждения начнут работу с 1 сентября 2026 года. Откроют двери для учеников две новые школы в городе Новоселье: они были введены в эксплуатацию в 2025 году — на 1050 и на 550 мест. Там также будет построен новый лицей с технологическим профилем — Госстройнадзор уже выдал соответствующее разрешение. Здесь будут созданы все условия для обучения программированию, робототехнике и инженерному творчеству.

Успехи юных ленинградцев зависят не только от того, где они учатся. Важно и то, кто их учит. Ленинградская область продолжает привлекать педагогические кадры в школы региона. В частности, в рамках программы «Земский учитель» в сельские школы Ленобласти приезжают работать педагоги из многих регионов России. С момента запуска программы Ленинградская область привлекла 37 новых учителей, ещё 18 педагогов приступят к работе с 1 сентября этого года. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, программа «Земский учитель» наиболее эффективно работает в связке «человек и регион». У специалистов жизнь кипит не только возле школьной доски, но и за пределами работы — каждый находит своё место на хлебосольной ленинградской земле. Дети же получают качественные знания от профессиональных педагогов и любимых наставников, а это вклад в будущее всего региона.

Ленинградские школы идут в ногу с технологическим прогрессом. Уже с 1 сентября в тестовом режиме в 10 образовательных учреждениях региона стартует проект «ИИ-школа». В частности, он предполагает внедрение биометрической системы для входа в школу, а также обеспечение педагогов специальными виртуальными помощниками на базе искусственного интеллекта.

В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области сообщили, что планируемая численность обучающихся в школах региона на 1 сентября 2026 года должна превысить 208 000 человек, что почти на 2000 человек больше, чем годом ранее. Из них более 22 500 — это первоклассники. Точные цифры станут известны к концу лета, ведь приёмная кампания в первые классы ещё продолжается.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

Фото: MAX.RU/LENOBLADMINKA