Сезон отпусков: как сделать перерасчёт за коммунальные услуги

Какие услуги можно и нельзя пересчитать

Вывоз мусора можно пересчитать без дополнительных условий. А плату за свет, воду и газ можно пересчитать только в том случае, если в помещении нет приборов учёта и отсутствует техническая возможность их установить.

Плата за отопление, содержание жилья, капитальный ремонт и общедомовые нужды перерасчёту не подлежит.

Как подтвердить сроки отсутствия

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие факт и сроки вашего отсутствия. Обычно перечень документов открытый — главное, чтобы они подтверждали, что и как долго вас не было. Например, это могут быть билеты на самолёт, счёт за проживание в гостинице или справка из садоводческого товарищества. Конкретный перечень документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг.

Заявление о перерасчёте нужно подать поставщику коммунальной услуги, который производит начисления, до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Максимальный период, за который можно оформить перерасчёт, — шесть месяцев.

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