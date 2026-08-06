В Ленобласти — новые благоустроенные территории

Работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются во всех районах и округах. Среди открытий июля — Раздолье, Ретюнь, Лукаши, Плодовое, Новый Свет, Пикалево, Назия.

«Для нас важно не просто поставить лавочку или качели. В Плодовом мы сделали пространство, которое повышает туристическую привлекательность Приозерского района — теперь местный пляж может конкурировать с курортами. В Пикалево и Лукашах — сохранили историческую идентичность через благоустройство. Каждый проект уникален, но у них общая цель: создать условия, чтобы люди хотели жить, работать и отдыхать именно здесь, на Ленинградской земле. Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин накануне провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Благоустройство стало одной из ключевых тем.

Как подчеркнули в МинстроеРФ, в Ленинградской области продолжается активное благоустройство общественных пространств. Местные жители традиционно принимают в этом процессе деятельное участие. По итогам 2026 года в рамках всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства жители региона отдали свыше 162,5 тысячи голосов в поддержку выбранных проектов.

С начала года благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регпрограммам в Ленобласти уже благоустроено 27 общественных и дворовых территорий.

Регион активно участвует в проектах и конкурсах, посвященных преображению общественных пространств. В прошлом году сразу пять проектов Ленинградской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: набережная реки Коваши в микрорайоне Заречье в Сосновом Бору, Лужская витрина в Луге, общественная территория улицы Октябрьская города Кингисеппа, парк «Зеленый квадрат» в Пикалево, «Добро пожаловать в Приозерье» в Приозерске.

В 2026 году на конкурс от региона было подано 8 заявок на благоустройство территорий.