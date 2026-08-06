Серебряная медаль педколледжа на «Зарнице 2.0»

В спорте рекорды измеряют очками и секундами, но есть достижения, которые не вписываются в протоколы. Сегодня «Ленинградская панорама» рассказывает о первом в истории непрерывном одиночном забеге вокруг Ладожского озера. Алексей Мосягин из Приозерска за одиннадцать дней преодолел около семисот километров, превратив челлендж в масштабную экологическую акцию. Его цель — привлечь внимание к судьбе ладожской кольчатой нерпы.