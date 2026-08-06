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Серебряная медаль педколледжа на «Зарнице 2.0»

Бойцы команды «Легион ГПК» Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского завоевали второе место в окружном этапе Северо-Западного федерального округа в специальной категории Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди участников 18–23 лет.

Рубрики:  Спорт

Впереди – финал. А пока участники команды рассказали подробности полуфинала:

- Общекомандное серебро и 24 личных диплома – это результат, которым мы будем гордиться. Решающая битва за призовые места выдалась по-настоящему суровой. Погодные условия проверили на прочность, но там, где техника давала сбой и природа мешала показать максимум, включался настоящий бойцовский характер. Мы доказали, что «Легион ГПК» способен выполнять задачу при любых обстоятельствах.

Выражаем благодарность за подготовку команды преподавателю колледжа Светлане Викентьевне Зябловой, военно-патриотическому центру «Авангард» и Центру патриотического воспитания.