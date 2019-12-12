Не пейте по ночам на улице с бомжами

Месяц назад в УМВД России
по Гатчинскому району обратился 23-летний молодой человек, служащий в армии по
контракту. В ту ночь он болтался по городу и познакомился с молодым человеком
по имени Дмитрий. Вместе они выпили, а потом, во дворах на Соборной Дмитрий,
применив насилие, сорвал с него рюкзак с ноутбуком стоимостью сто тысяч рублей,
забрал смартфон за 60 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Кроме
всего прочего, в рюкзаке были дорогостоящие наушники и два геймпада.
По факту грабежа
возбудили уголовное дело. Спустя месяц – 9-го декабря – сотрудники уголовного
розыска задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления
19-летнего уроженца Краснодарского края – ранее судимого бомжа Александра С.
Теперь он обрел пристанище в изоляторе временного содержания.