Не пейте по ночам на улице с бомжами

Месяц назад в УМВД России по Гатчинскому району обратился 23-летний молодой человек, служащий в армии по контракту. В ту ночь он болтался по городу и познакомился с молодым человеком по имени Дмитрий. Вместе они выпили, а потом, во дворах на Соборной Дмитрий, применив насилие, сорвал с него рюкзак с ноутбуком стоимостью сто тысяч рублей, забрал смартфон за 60 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Кроме всего прочего, в рюкзаке были дорогостоящие наушники и два геймпада.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Спустя месяц – 9-го декабря – сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления 19-летнего уроженца Краснодарского края – ранее судимого бомжа Александра С. Теперь он обрел пристанище в изоляторе временного содержания.