Жизнь и проблемы сельского садика

Детский сад № 17 открылся в 1982 году. Сегодня в нем функционируют 11 групп для детей разных возрастов. Учитывая, что детский сад является единственным дошкольным учреждением в большом микрорайоне, в садике большая наполняемость и такая же очередь из желающих попасть в него.

В 2019 году педагогический коллектив омолодился. К нему присоединились молодые профессионалы, которые работают с детьми в разных направлениях. Оксана Рашитовна сама когда-то начинала работать в этом детском саду сначала воспитателем, а затем педагогом-психологом и методистом.

- Благодарна своим коллегам, которые всегда подхватывают мои идеи и поддерживают во всех начинаниях. Ставим перед собой годовые задачи, успешно их выполняем и представляем результаты на профессиональных конкурсах, - рассказала она.

Так, в этом году сразу четыре педагога детского сада принимали участие во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», воспитатель комбинированной группы Наталья Николаевна Бушмакина прошла во второй этап конкурса.

Коллектив дошкольного учреждения благодарит за постоянную помощь своих друзей – депутатов Таицкого поселения во главе с Тамарой Павловой. Сегодня идет речь о необходимости ремонта фасада детского учреждения.

- В этом году мы смогли отремонтировать общий коридор на первом этаже и центральную лестницу. Хотя в целом нам еще много что необходимо отремонтировать, чтобы соответствовать современным санитарным нормам, - говорит заведующая.

В этом мы смогли убедиться во время экскурсии по детскому саду № 17. Заведующая продемонстрировала группы, в которых проводят время дети. Часть из них состоит из слишком маленькой игровой комнаты и большой спальни, а другая часть – наоборот. В связи с этим в некоторые группы закуплены специальные складные кровати для удобства малышей.

- Проблема старых детских садов как раз в этом и заключается. Они не соответствуют современным требованиям. Поэтому нам приходится постоянно приспосабливаться, - посетовала Оксана Рашитовна.

Несмотря на определенные неудобства воспитатели, педагоги и нянечки делают все, чтобы деткам было комфортно проводить время в детском саду. В объявленный в России Год театра большое количество занятий посвящено именно искусству Мельпомены. Педагоги и родители воспитанников своими руками сделали теневые театры, связали пальчиковые театры, а также героев сказок в виде варежек, сделали магнитный театр. Также воспитатели самостоятельно делают бизиборды и другие развивающие игрушки, помимо покупных настольных игр. В детском саду работает сенсорная комната, где ребятишки могут поиграть с песком, позаниматься на световых планшетах.

- Наш детский сад специализируется на нарушениях речевого спектра. Поэтому в работе с детьми мы делаем упор именно на это направление: в каждой группе есть «речевые уголки», проводим консультации со специалистами, закупили много детской литературы. Благодаря этому, а также высокой квалификации наших сотрудников большинство детей уходят в школу с чистой речью, - сказала Оксана Рашитовна.

Во время экскурсии учитель-логопед дошкольного учреждения Светлана Александровна Жилина отметила, что нарушение речи свойственно сегодня многим малышам из-за открытого доступа к электронным гаджетам.

- Дети перестали говорить и общаться, вместо этого они только слушают и смотрят. Поэтому у них страдает лексика, грамматика и звукопроизношение, - сказала она. Об этом стоит задуматься многим родителям.

Еще один вопрос, о котором стоит помнить родителям (и не только воспитанников детского сада № 17), - это здоровье детей. Многие родители порой не гнушаются дать ребенку с утра лекарства и отвести в детский сад. Понятно, все спешат на работу… А к моменту, когда действие лекарства закончится, ребенок уже успеет пообщаться со всеми детьми в своей группе, сходить на занятия в спортивный и музыкальный залы, выйти на прогулку. К сожалению, из-за того, что медицинских работников вывели из штата дошкольных учреждений, проблема утреннего фильтра встала очень остро. Поэтому массовые заболевания среди дошколят сегодня не редкость.

Отчасти поэтому детский сад № 17 за последний год несколько раз закрывали из-за вспышки дизентерии. Первый раз дошкольное учреждение закрыли накануне наступления нового 2019 года, провели полную дезинфекцию, коллектив учреждения сдал все необходимые анализы. Очередная вспышка не заставила себя ждать и наступила в феврале 2019 года. Проверка вновь показала, что детский сад не является очагом заболевания. Следующие вспышки повторились в марте и апреле. Летом детский сад был закрыт на ремонт. В конце сентября дизентерия вернулась…

- Почти год в Тайцах не могут найти очаг заражения. Несколько раз проверяли наш детский сад, школу, водопроводную воду. Педагогическому коллективу сделали необходимые прививки. Но в поселке расположено большое количество частного сектора, а каждую скважину не проверишь. Кроме того, сегодня для того, чтобы прийти в детский сад после длительного отсутствия (например, после открытия детского сада) не требуется сдавать анализ, достаточно справки от врача. Из-за совокупности причин мы так и не можем найти очаг инфекции, - сказала Оксана Рашитовна.

Через нашу газету Оксана Каранина обращается ко всем родителям с просьбой более осознанно относиться к здоровью своих детей, которые контактируют с воспитанниками других детских учреждений. Кроме того, на уровне органов власти необходимо поднимать вопрос о возврате медработников в образовательные учреждения.

Ирина ХРУСТАЛЁВА