Талантливая молодежь Ленинградской области отмечена премиями губернатора

Дипломы вручены лауреатам премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи – победителям олимпиад и конкурсов, детям-сиротам, одаренным студентам и студентам с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются нами как один из основных драйверов инновационного социально–экономического развития Ленинградской области. Именно поэтому работа с молодыми талантами является одним из приоритетов региональной образовательной политики. Уже несколько лет в области действуют эффективные меры поддержки и поощрения одаренной талантливой молодежи. Благодаря этому мы обеспечиваем создание «социальных лифтов», которые позволят каждому одаренному ребенку независимо от места проживания и материального положения семьи проявить и развивать свои выдающиеся способности», — сказал на церемонии награждения заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Для выявления одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно в Ленинградской области проводится более 240 олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня. Из них не менее 20 – региональных, по результатам которых присуждается премия губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.

Ежегодно губернатором Ленинградской области, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, комитетом по культуре Ленинградской области, комитетом по молодежной политике Ленинградской области и комитетом по социальной защите населения Ленинградской области проводится церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области.



