Талантливая молодежь Ленинградской области отмечена премиями губернатора

Талантливая молодежь Ленинградской области отмечена премиями губернатора

57 юных талантов – студентов и школьников из Ленинградской области – получили награды за интеллектуальные и творческие победы.

Рубрики : Молодежь     18 Dec 2019

Дипломы вручены лауреатам премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи – победителям олимпиад и конкурсов, детям-сиротам, одаренным студентам и студентам с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются нами как один из основных драйверов инновационного социально–экономического развития Ленинградской области. Именно поэтому работа с молодыми талантами является одним из приоритетов региональной образовательной политики. Уже несколько лет в области действуют эффективные меры поддержки и поощрения одаренной талантливой молодежи. Благодаря этому мы обеспечиваем создание «социальных лифтов», которые позволят каждому одаренному ребенку независимо от места проживания и материального положения семьи проявить и развивать свои выдающиеся способности», — сказал на церемонии награждения заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Для выявления одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно в Ленинградской области проводится более 240 олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня. Из них не менее 20 – региональных, по результатам которых присуждается премия губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.

Ежегодно губернатором Ленинградской области, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, комитетом по культуре Ленинградской области, комитетом по молодежной политике Ленинградской области и комитетом по социальной защите населения Ленинградской области проводится церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области.


Полный список награжденных по итогам 2019 года:

— Антонов Алексей Александрович - победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Алтынов Андрей Дмитриевич победитель фестиваля команд КВН студенческой и работающей молодежи (номинация «Лучший капитан команды»);

— Бабенко  Ирина Сергеевна - победитель XVII областного открытого конкурса молодых модельеров «Золотая нить» (номинация «Театральный костюм»);

— Бакин Максим Владимирович - победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Баранов Александр Михайлович - победитель областного конкурса учащихся сельских детских школ искусств по видам искусств «Подснежник» (номинация «Народные инструменты»);

— Вахрушев — Анатолий Сергеевич победитель областных соревнований по лыжным гонкам «Олимпийские надежды» среди обучающихся Ленинградской области;

— Гордеюк Анна Сергеевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Гурин Дмитрий Дмитриевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Дадабаева Полина Станиславовна — победитель областного конкурса «Юный журналист» (номинация «Телевизионная журналистика»);

— Данилова Валерия Андреевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Доронин Даниил Александрович — победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской области по инженерному проектированию и компьютерной графике (номинация «Компьютерная графика»);

— Жамалов Тимур Рамилевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Захарченко Егор Александрович — победитель областного фестиваля-конкурса вокального искусства «Песенный звездопад» (номинация «Эстрадный вокал»);

— Злобина Кристина Сергеевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Иванова София Евгеньевна— победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России- 2018» (номинация «Рожденные помогать»);

— Колосова Диана Олеговна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Колоярская Алина Александровна —  победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Копков Антон Андреевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Куликова Ксения Андреевна — победитель областного конкурса проектной деятельности детского декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества образовательных организаций дополнительного образования;

— Майорова Наталья Сергеевна — финалист Всероссийского конкурса «Доброволец России- 2018» (номинация «Уверенные в будущем»);

— Малыхина Валерия Сергеевна — победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской области по основам предпринимательской деятельности и потребительским знаниям;

— Милюков Андрей Викторович — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Морозов Савелий Алексеевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области

— Морозов Олег Сергеевич — лауреат I степени областного конкурса учащихся сельских детских школ искусств по видам искусств «Подснежник»

— Нигматьянова Сара Ильшатовна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области

— Орлова Елизавета Михайловна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области;

— Павлов Артем Александрович —  победитель фестиваля детского творчества «Звездочки» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (номинация «Литературная»)

— Пантелеева Анастасия Сергеевна — победитель открытого областного конкурса музыкально-художественного творчества «Цвет и звук Державы Рериха» (номинация «Графика»)

— Простаков Игорь Александрович — победитель фестиваля студенческого творчества Ленинградской области – 2019 (номинация «Современное направление»);

— Сафонова София Андреевна — победитель XVII областного открытого конкурса молодых модельеров «Золотая нить»;

— Тинтунен Арина Романовна — дипломант I степени открытого областного конкурса  детского изобразительного творчества «Зимушка - зима» (номинация «Живопись»);

— Уваров Тимофей Сергеевич — дипломант I степени областного конкурса «Юные Дарования» (номинация «Струнные смычковые инструменты»);

— Цыпилев  Григорий Сергеевич — дипломант I степени областного конкурса имени Н.А. Римского - Корсакова учащихся исполнительских отделений детских школ искусств по видам искусств Ленинградской области по специальности «Духовые и ударные инструменты» (номинация «Солисты»);

— Шатохина Юлия Сергеевна — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая Муза» (номинация «Анимационное искусство»);

— Щирий Роман Александрович — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного правительства Ленинградской области.

Стипендиаты губернатора Ленинградской области из Гатчинского района:

— Ревенко Екатерина Сергеевна; 

— Мельников Федор Владиславович; 

— Мельников Максим Владиславович.

Стипендиаты губернатора Ленинградской области – студенты-инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях, достигшие высоких результатов в учебе, активно участвующие в общественно-политической жизни и реализации молодежных программ:

— Хюннева Евгения Николаевна – студентка Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»;

— Лебедева Галина Александровна – студентка Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина».


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