Талантливая молодежь Ленинградской области отмечена премиями губернатора

Дипломы вручены лауреатам премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи – победителям олимпиад и конкурсов, детям-сиротам, одаренным студентам и студентам с ограниченными возможностями здоровья.
«В настоящее время
одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются нами как один из основных
драйверов инновационного социально–экономического развития Ленинградской
области. Именно поэтому работа с молодыми талантами является одним из
приоритетов региональной образовательной политики. Уже несколько лет в области
действуют эффективные меры поддержки и поощрения одаренной талантливой
молодежи. Благодаря этому мы обеспечиваем создание «социальных лифтов», которые
позволят каждому одаренному ребенку независимо от места проживания и
материального положения семьи проявить и развивать свои выдающиеся
способности», — сказал на церемонии награждения заместитель председателя
областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
Для выявления одаренных
детей и талантливой молодежи ежегодно в Ленинградской области проводится более
240 олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня. Из них не менее
20 – региональных, по результатам которых присуждается премия губернатора
Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.
Ежегодно губернатором
Ленинградской области, комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области, комитетом по культуре Ленинградской области, комитетом
по молодежной политике Ленинградской области и комитетом по социальной защите
населения Ленинградской области проводится церемония чествования талантливой
молодежи Ленинградской области.
Полный список
награжденных по итогам 2019 года: — Антонов Алексей
Александрович - победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Алтынов Андрей
Дмитриевич победитель фестиваля команд КВН студенческой и работающей молодежи
(номинация «Лучший капитан команды»); — Бабенко Ирина
Сергеевна - победитель XVII областного открытого конкурса молодых модельеров
«Золотая нить» (номинация «Театральный костюм»); — Бакин Максим
Владимирович - победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Баранов Александр
Михайлович - победитель областного конкурса учащихся сельских детских школ
искусств по видам искусств «Подснежник» (номинация «Народные инструменты»); — Вахрушев — Анатолий
Сергеевич победитель областных соревнований по лыжным гонкам «Олимпийские
надежды» среди обучающихся Ленинградской области; — Гордеюк Анна
Сергеевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Гурин Дмитрий
Дмитриевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Дадабаева Полина
Станиславовна — победитель областного конкурса «Юный журналист» (номинация
«Телевизионная журналистика»); — Данилова Валерия
Андреевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Доронин Даниил
Александрович — победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской
области по инженерному проектированию и компьютерной графике (номинация
«Компьютерная графика»); — Жамалов Тимур
Рамилевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Захарченко Егор
Александрович — победитель областного фестиваля-конкурса вокального искусства
«Песенный звездопад» (номинация «Эстрадный вокал»); — Злобина Кристина
Сергеевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Иванова София
Евгеньевна— победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России- 2018»
(номинация «Рожденные помогать»); — Колосова Диана
Олеговна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Колоярская Алина
Александровна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Копков Антон
Андреевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Куликова Ксения
Андреевна — победитель областного конкурса проектной деятельности детского
декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества образовательных
организаций дополнительного образования; — Майорова Наталья
Сергеевна — финалист Всероссийского конкурса «Доброволец России- 2018»
(номинация «Уверенные в будущем»); — Малыхина Валерия
Сергеевна — победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской области
по основам предпринимательской деятельности и потребительским знаниям; — Милюков Андрей
Викторович — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Морозов Савелий
Алексеевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области — Морозов Олег
Сергеевич — лауреат I степени областного конкурса учащихся сельских детских
школ искусств по видам искусств «Подснежник» — Нигматьянова Сара
Ильшатовна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области — Орлова Елизавета
Михайловна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области; — Павлов Артем Александрович
— победитель фестиваля детского творчества «Звездочки» среди
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (номинация «Литературная») — Пантелеева Анастасия
Сергеевна — победитель открытого областного конкурса музыкально-художественного
творчества «Цвет и звук Державы Рериха» (номинация «Графика») — Простаков Игорь
Александрович — победитель фестиваля студенческого творчества Ленинградской
области – 2019 (номинация «Современное направление»); — Сафонова София
Андреевна — победитель XVII областного открытого конкурса молодых модельеров
«Золотая нить»; — Тинтунен Арина
Романовна — дипломант I степени открытого областного конкурса детского
изобразительного творчества «Зимушка - зима» (номинация «Живопись»); — Уваров Тимофей
Сергеевич — дипломант I степени областного конкурса «Юные Дарования» (номинация
«Струнные смычковые инструменты»); — Цыпилев
Григорий Сергеевич — дипломант I степени областного конкурса имени Н.А.
Римского - Корсакова учащихся исполнительских отделений детских школ искусств
по видам искусств Ленинградской области по специальности «Духовые и ударные
инструменты» (номинация «Солисты»); — Шатохина Юлия
Сергеевна — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая Муза» (номинация «Анимационное искусство»); — Щирий Роман
Александрович — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области. Стипендиаты
губернатора Ленинградской области из Гатчинского района: — Ревенко Екатерина
Сергеевна; — Мельников Федор
Владиславович; — Мельников Максим
Владиславович. Стипендиаты губернатора
Ленинградской области – студенты-инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения
в государственных высших учебных заведениях, достигшие высоких результатов в
учебе, активно участвующие в общественно-политической жизни и реализации
молодежных программ: — Хюннева Евгения
Николаевна – студентка Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина»; — Лебедева Галина Александровна – студентка
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени
А.С.Пушкина».
Полный список
награжденных по итогам 2019 года:
— Антонов Алексей
Александрович - победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Алтынов Андрей
Дмитриевич победитель фестиваля команд КВН студенческой и работающей молодежи
(номинация «Лучший капитан команды»);
— Бабенко Ирина
Сергеевна - победитель XVII областного открытого конкурса молодых модельеров
«Золотая нить» (номинация «Театральный костюм»);
— Бакин Максим
Владимирович - победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Баранов Александр
Михайлович - победитель областного конкурса учащихся сельских детских школ
искусств по видам искусств «Подснежник» (номинация «Народные инструменты»);
— Вахрушев — Анатолий
Сергеевич победитель областных соревнований по лыжным гонкам «Олимпийские
надежды» среди обучающихся Ленинградской области;
— Гордеюк Анна
Сергеевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Гурин Дмитрий
Дмитриевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Дадабаева Полина
Станиславовна — победитель областного конкурса «Юный журналист» (номинация
«Телевизионная журналистика»);
— Данилова Валерия
Андреевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Доронин Даниил
Александрович — победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской
области по инженерному проектированию и компьютерной графике (номинация
«Компьютерная графика»);
— Жамалов Тимур
Рамилевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Захарченко Егор
Александрович — победитель областного фестиваля-конкурса вокального искусства
«Песенный звездопад» (номинация «Эстрадный вокал»);
— Злобина Кристина
Сергеевна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Иванова София
Евгеньевна— победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России- 2018»
(номинация «Рожденные помогать»);
— Колосова Диана
Олеговна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Колоярская Алина
Александровна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Копков Антон
Андреевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Куликова Ксения
Андреевна — победитель областного конкурса проектной деятельности детского
декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества образовательных
организаций дополнительного образования;
— Майорова Наталья
Сергеевна — финалист Всероссийского конкурса «Доброволец России- 2018»
(номинация «Уверенные в будущем»);
— Малыхина Валерия
Сергеевна — победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской области
по основам предпринимательской деятельности и потребительским знаниям;
— Милюков Андрей
Викторович — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Морозов Савелий
Алексеевич — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области
— Морозов Олег
Сергеевич — лауреат I степени областного конкурса учащихся сельских детских
школ искусств по видам искусств «Подснежник»
— Нигматьянова Сара
Ильшатовна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области
— Орлова Елизавета
Михайловна — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области;
— Павлов Артем Александрович
— победитель фестиваля детского творчества «Звездочки» среди
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (номинация «Литературная»)
— Пантелеева Анастасия
Сергеевна — победитель открытого областного конкурса музыкально-художественного
творчества «Цвет и звук Державы Рериха» (номинация «Графика»)
— Простаков Игорь
Александрович — победитель фестиваля студенческого творчества Ленинградской
области – 2019 (номинация «Современное направление»);
— Сафонова София
Андреевна — победитель XVII областного открытого конкурса молодых модельеров
«Золотая нить»;
— Тинтунен Арина
Романовна — дипломант I степени открытого областного конкурса детского
изобразительного творчества «Зимушка - зима» (номинация «Живопись»);
— Уваров Тимофей
Сергеевич — дипломант I степени областного конкурса «Юные Дарования» (номинация
«Струнные смычковые инструменты»);
— Цыпилев
Григорий Сергеевич — дипломант I степени областного конкурса имени Н.А.
Римского - Корсакова учащихся исполнительских отделений детских школ искусств
по видам искусств Ленинградской области по специальности «Духовые и ударные
инструменты» (номинация «Солисты»);
— Шатохина Юлия
Сергеевна — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая Муза» (номинация «Анимационное искусство»);
— Щирий Роман
Александрович — победитель конкурсного отбора по формированию молодежного
правительства Ленинградской области.
Стипендиаты
губернатора Ленинградской области из Гатчинского района:
— Ревенко Екатерина
Сергеевна;
— Мельников Федор
Владиславович;
— Мельников Максим
Владиславович.
Стипендиаты губернатора
Ленинградской области – студенты-инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения
в государственных высших учебных заведениях, достигшие высоких результатов в
учебе, активно участвующие в общественно-политической жизни и реализации
молодежных программ:
— Хюннева Евгения
Николаевна – студентка Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина»;
— Лебедева Галина Александровна – студентка
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени
А.С.Пушкина».