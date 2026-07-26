Президентская библиотека – к 99-летию Ленинградской области

Свой день рождения регион отмечает ежегодно в разных городах. На этот раз центром праздничных мероприятий станет Ивангород – один из старейших городов области.

«Город белый на зелёной земле; вверху поле лазоревое, на нём орёл двухглавый летящий; в устах у орла имя Царя Ивана Васильевича» – так описывается герб Ивангорода, утверждённый в 1730 году.

Современный герб города полностью соответствует гербу XVIII столетия. Волны в оконечности щита означали пограничную реку Нарову, серебряная с красными кровлями крепость на зелёном холме напоминала о крепости, с которой начался Ивангород и которая сохраняла военное значение до второй половины XVIII века. Над крепостью был помещён двуглавый орёл государственного герба России в том виде, в каком он употреблялся во времена Ивана III Васильевича – основателя города, даровавшего ему своё имя.

Ивангородская крепость была основана в 1492 году по личному указанию Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск. Место для её возведения было выбрано не случайно: на высокой скале, с трёх сторон омываемой водами реки Наровы, на расстоянии «пушечного выстрела» от средневекового замка ливонских рыцарей.

Эту крепость, как отмечается в книге «Ивангородская летопись. Краткая хроника важнейших исторических событий. Имена и даты» (2021), «сразу можно было бы занести в книгу Гиннесса (если бы она тогда существовала), так как нигде никогда ни один противник не набирался такого нахальства строить свою крепость на столь близком (150–200 м) расстоянии от вражеской, не говоря уже о рекордно коротком времени её построения (2,5–3 мес.)». С изданием можно ознакомиться в электронных читальных залах Президентской библиотеки.

Пограничная Ивангородская крепость неоднократно оказывалась участницей войн и сражений. Но не только это определяло жизнь населения города, стоящего на берегу Наровы. В 1498 году, через шесть лет после основания города, наместник Иван Бутурлин установил весы для взвешивания товара купцов: именно здесь проходила Ганзейская линия – торговый путь, связывавший Русское государство со странами Западной Европы.

Развитие Ивангорода в конце XVIII–XIX веках шло по плану, утверждённому императрицей Екатериной II в 1784 году. В XIX веке Ивангород рассматривался как часть Нарвы – так называемая Ивановская сторона города Нарвы. После Февральской революции 1917 года Ивангород как часть Нарвы был включён в состав Эстонской Республики. В 1944 году, после того как по реке Нарве была проведена граница между РСФСР и Эстонской ССР, Ивангород был отделён от Нарвы и включён в состав Ленинградской области.

Узнать больше об истории Ивангорода можно благодаря изданиям, также хранящимся в фонде Президентской библиотеки, например, «Военно-статистическому обозрению Российской империи» (1851), «Статистическому описанию Ямбургского уезда» (1840), «Истории Санкт-Петербурга с основания города, до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782» (1884) и другим. Ознакомиться с ними можно в электронных читальных залах и на портале Президентской библиотеки, которая тесно взаимодействует с Ленинградской областью – соглашение о сотрудничестве было заключено в 2014 году.

Стоить отметить, что в 2026 году в день праздника в Ивангородской крепости откроется уникальное пространство «Подворье», которое будет разделено на пять исторических «уездов», где можно будет познакомиться с культурой и самобытностью районов Ленинградской области. В Ивангородском музее начнёт работу новая экспозиция, посвящённая юбилею Ивана Билибина.

В электронном фонде Президентской библиотеки представлены многочисленные открытки с иллюстрациями Билибина к знакомым с детства сказкам: «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке», – а также уникальные издания, оформленными им самим или при его участии: «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года», многотомная «История русскаго искусства» Игоря Грабаря, «Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С. А. Князькова», «Календарь русской революции», подготовленный к 300-летию царской династии «Летописный и лицевой изборник Дома Романовых». «Изборник», страницы которого украшены цветными заставками, буквицами, концовками, фотолитографиями, причислен к шедеврам типографского искусства.

Больше интересной информации можно узнать на портале Президентской библиотеки в коллекции «Ленинградская область», с помощью которой можно совершить путешествие по разным городам 47-го региона и узнать об их прошлом и настоящем. В коллекцию вошли исследования, очерки, документы, в том числе архивные фото- и видеоматериалы, раскрывающие географический, социально-экономический, общественно-политический и другие аспекты истории региона.