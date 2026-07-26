Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июля

Противоречивое чувство то и дело возникало во время беседы с сегодняшним героем нашей рубрики «Люди и судьбы». С одной стороны, он уверенно заявляет: «Владимир Ильич Ленин для меня, всё равно что Иисус Христос для верующих»! С другой, Денис Сорокин – успешный предприниматель, руководитель крупной компании, как говорится, акула бизнеса. Расчетливость и прагматизм, необходимые в любом бизнесе, как-то уживаются в нем с написанием детских повестей и лирических стихотворений, волонтерской деятельностью и благотворительностью.