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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Новосветское ТУ

27.07.2026 с 10:00 до 18:00       

п. Новый Свет (частично)

д. Коргузи           

 

Сиверское ТУ

27.07.2026 с 09:00 до 18:00

д. Белогорка     

 

Большеколпанское ТУ 

27.07.2026 с 09:00 до 18:00

с. Никольское (частично)           