Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Новосветское ТУ
27.07.2026 с 10:00 до 18:00
п. Новый Свет (частично)
д. Коргузи
Сиверское ТУ
27.07.2026 с 09:00 до 18:00
д. Белогорка
Большеколпанское ТУ
27.07.2026 с 09:00 до 18:00
с. Никольское (частично)
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