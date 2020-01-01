Веревские школьники завоевали бронзу

Веревские школьники завоевали бронзу

В субботу, 21 декабря, в торжественной атмосфере прошел региональный этап соревнований по бадминтону Лиги школьного спорта Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     01 Jan 2020

В турнире приняли участие восемь команд, победивших по итогам предварительного этапа в своих дивизионах. Это спортсмены из Гатчинского, Волховского, Тихвинского, Всеволожского, Выборгского, Сланцевского и Ломоносовского районов. Один из финалистов не смог приехать и его заменили на вторую команду из Гатчинского района.

В результате упорной борьбы победителем игры стала команда школьного спортивного клуба «Эра» (школа № 6, Волховский район). На втором месте – ШСК «Урсус» (Лесколовский центр образования, Всеволожский район). Бронзу присудили гатчинским спортсменам из ШСК «VRV» (Веревская школа).

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